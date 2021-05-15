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快訊／以色列飛彈空襲加薩　「美聯社、半島電視台」辦公大樓被炸毀

▲▼以色列轟擊加薩大樓 美聯社等媒體辦公室遭毀。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列飛彈攻擊加薩，美聯社和半島電視台的辦公大樓被擊中。（示意圖／達志影像／美聯社）

中央社訊

路透社人員目擊，美聯社和半島電視台位於加薩走廊的辦公大樓今天遭以色列飛彈攻擊倒塌，不過大樓內人員事先已疏散。

路透社記者表示，這棟大樓的所有權人事先已接獲警告，得知以色列將發動飛彈攻擊，因此先行疏散人員。這棟大樓內部也有公寓住宅和其他辦公室。

▲▼以色列轟擊加薩大樓 美聯社等媒體辦公室遭毀。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列飛彈攻擊加薩，美聯社和半島電視台的辦公大樓被擊中。（示意圖／達志影像／美聯社）

半島電視台（Al Jazeera）在推特發文表示，以色列「摧毀了加薩走廊的加拉大樓（Jala Tower），大樓內有半島電視台和其他國際媒體的辦公室」。美聯社（Associated Press）記者則表示，以色列軍方事前已對大樓所有權人發出攻擊警告。

美聯社報導，以色列軍方在攻擊前近1小時，曽下令大樓內的人員疏散，樓內還有其他辦公室和寓所。這是以國軍方不讓媒體從加薩走廊報導以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）衝突的最新動作。

這整棟12層大樓在遭攻擊後倒塌，揚起了大量塵土。目前還不清楚這棟大樓的遇襲原因。

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