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台灣獅子王，南韓梨泰院！男同志「人與人的連結」　引爆百人確診

▲▼南韓首爾梨泰院夜店King Club爆發群聚感染。（圖／達志影像）

▲「人與人的連結」讓首爾梨泰院引爆群聚感染，圖為當地知名男同志夜店。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／整理報導

新北市蘆洲獅子會前會長「人與人的接觸」，引爆台灣境內本土感染，加上變種病毒來勢洶洶，導致各地出現病例，我國媒體開始檢討台北市萬華區特殊性產業問題。然而，南韓早在近一年前就有先例，當時一名教師前往首爾黎泰院男同志夜店狂歡，在多重感染傳播鏈的影響下，導致至少200人染疫，遍及全國各地，引發當地人對性少數族群的獵巫行為。

回顧去年南韓疫情發展，當時新冠肺炎在中國湖北省武漢引爆後，南韓因為大邱、慶尚北道「新天地教會」信徒群聚感染，成為繼中國後全球第2個遭新冠病毒嚴重侵襲的國家，原本4月疫情一度穩定，未料物流中心、電話客服中心、教會、桌球館出現零星群聚感染，之後梨泰院於5月開始爆發大規模群聚感染，引起第2波全國性大流行。

梨泰院位於首爾市龍山區，在疫情爆發前由於其特殊的歷史背景與發展，充滿著異國情調，該地也匯聚許多外國人，也因此酒店、酒吧、夜店雲集，繽紛首爾的夜生活，然而如此背景卻也成為防堵疫情的破口，在2020年5月疫情爆發後，梨泰院成為眾矢之的，不僅性少數者，就連軍人、藝人等也被爆出曾在疫情期間出入該地夜店。

▲▼南韓,韓國,新冠肺炎,學生,群聚感染。（圖／路透社）

▲25歲補習班講師曾造訪梨泰院同志夜店，造成學生與家長感染。（示意圖／路透社）

仁川市彌鄒呼區一名身兼補習班數學講師的25歲男大學生，就曾在確診前光顧首爾梨泰院的「King Club」男同志夜店，由於性少數族群地位在南韓屢遭打壓，造成其出現類似症狀後難以開口，在接受疫調時刻意隱瞞職業，導致當局無法在第一時間掌握遭感染的補習班，導致院內高三學生遭感染。

該名學生確診前造訪仁川某投幣式KTV，之後一名身兼自由攝影師的49歲計程車司機來訪，還前往京畿道富川市自助餐廳，還替一對舉辦女兒周歲宴的夫妻拍照，之後也造成親友與餐廳同事確診，病毒就此擴散開來。

根據韓媒《朝鮮日報》，該名補習班講師入住負壓病房後透過電視、網路媒體得知疫情新聞後深感愧疚，認為自己的舉動造成包括學生、計程車司機、家長等80多人確診，加上社會對男同志等性少數族群的罵名，即使在病癒後仍無法走出陰霾，接受憂鬱症治療。

▲▼首爾梨泰院5月初爆發夜店大批群聚感染。（圖／CFP）

▲首爾梨泰院2020年5月初爆發夜店大批群聚感染。（圖／CFP）

另外，京畿道龍仁市一名29歲男子在社交距離政策尚未解封之際，於該年5月2日凌晨連跑5間夜店，其中還包括King Club、Queen等男同志酒吧，且皆未戴上口罩，由於酒吧空間密閉，加上人權之間往往有過人的「親密接觸」，造成其他顧客確診，而病毒傳播給周遭親友。

根據《CNN》報導，當時南韓掀起「反同獵巫」，甚至還有民眾刻意使用男同志社交軟體，公佈周遭擁有同性戀傾向的民眾身分，使其被強制出櫃，如此恐同的社會氛圍間接導致害怕暴露性取向的民眾不願主動接受疫調或篩檢。另外，疫調須公開確診者的動線，也會使確診民眾因此被迫強制出櫃。

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