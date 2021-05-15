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疫情告急　日網友一面倒「相信台灣政府」！大讚台人危機意識

▲▼雙北升三級，賣場超市再度湧入人潮掃貨。（圖／記者李佳蓉攝）

▲ 雙北升三級，賣場超市再度湧入人潮掃貨。（圖／記者李佳蓉攝）

記者陳宛貞／綜合外電報導

台灣單日新增180起本土個案，雙北防疫警戒標準提升至第三級，多地升至準三級，引起外媒關注。日本多家媒體報導我國今日確診數暴增的消息，當地網友紛紛表示關心，也大讚台灣政府過去面對疫情快速行動，相信此次也能挺過難關。

日媒《NEWS24》報導，台灣感染新冠病毒人數激增，15日宣布新增180人確診，14日也有29例，連2日刷新疫情爆發以來最高紀錄，呈現急劇增加的趨勢。當局在台北市等地提高警戒別，除外出時須戴上口罩，還將室內聚集人數限制在5人以內。

該報指出，台灣普遍被指成功控制疫情，如今病毒迅速擴散，引起不安。為防封城，民眾開始囤積衛生紙、消毒液等民生用品。此外，預約接種疫苗的民眾也蜂擁而至，光是13日一天接種人數便達到2.1萬人，創下新高。

這則新聞短短3小時迅速累積逾800則留言，網友紛紛表示，「好像在看剛開始忙著掃貨的日本人。台灣政府和日本政府不同，我想會妥善應對的」、「台灣有SARS的經驗，面對新冠比任何一個國家都要快速行動，有蔡英文總統、對策本部長、唐鳳大臣等可靠的人，真令人羨慕」、「雖然出現本土個案，但政府應對快速、指示明確又有強制力，國民的危機意識也是日本無法比擬的」。

此外，也有目前人在台灣的日本網友表示，「這裡的強制力很強，和日本不同，所以我認為會在短時間內穩定下來，過於悲觀地說『台灣不行了』還為之過早」。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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