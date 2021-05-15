他不屑與人連結！爆買4性愛娃娃回家爽　目標「後宮擴充20妃」

記者張寧倢／編譯

美國YouTuber海夫納（Jay Hefner）於2020年平安夜至今已經購入4個性愛擬真娃娃，同時在年底開設YouTube頻道「娃娃王海弗納」（Jay Doll King Hefner），和網友們分享他與矽膠娃娃的「後宮生活」，每天輪流帶不同的「女伴」出門，還說自己的目標是要擁有至少20個性愛娃娃。

▲美國YouTuber海夫納（Jay Hefner）目前擁有4個性愛娃娃，目標預計要蒐集至少20個。（圖／翻攝自IG／jaydollking）

根據《每日星報》報導，美國成人雜誌《花花公子》的創辦人休•海夫納（Hugh Hefner）號稱擁有「上千名女友」，而這名拒絕透露年齡的男YouTuber因為夢想成為「性愛娃娃界的海夫納」，而將自己的姓氏也改為海夫納，從去年平安夜至今共買了4個性愛娃娃的他，時常在YouTube上傳自己和娃娃一起出門，或是在家裡共度甜蜜時光的影片。

▲海夫納覺得比起人類女性，他更偏好與性愛娃娃共處。（圖／翻攝自IG／jaydollking）

海夫納將他的娃娃們稱為自己的女伴，每天帶著不同娃娃開車兜風，因為他認為和這些擬真娃娃在一起，比和複雜的人類相處還要好上許多，而且完全沒有壓力，「它們能滿足我的任何幻想！我早該擁有它了！」但海夫納並不滿足於此，他未來的目標是要蒐集至少20個來自各種背景、種族的娃娃，並宣稱自己正在對抗社會對性愛娃娃的汙名化，「人類伴侶只能有1名，至於娃娃，我想要幾個就有幾個。」

▲海夫納坦承，他把這些娃娃當成自己的女性伴侶。（圖／翻攝自IG／jaydollking）

★ 《宇宙 人外信》：中 英日韓四聲道，時事閒聊學單字 ★

Spotify ｜KKBOX｜SoundOn ｜Apple Podcast｜Google Podcast

別亂出門！ 鍋寶特價小家電讓你生活更方便