疫情警戒升3級！外媒教你「回家12步」　防疫做好病毒不進門

▲台灣一口氣新增180人確診，有網友最近分享加拿大中文電台的「回家12步」，教導大家外出回家後，應如何清潔與消毒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

台灣5月14日一口氣新增180人確診新冠肺炎，雙北宣布提升至三級警戒，讓不少人都感到十分恐慌。有網友最近在網上分享了一張加拿大中文電台去年製作的「回家12步」，教導大家在疫情猖獗之時，外出回家應如何清潔與消毒，同時也提醒人們別忘了保持個人衛生，避免受病毒感染，或成為傳播者。

回家12步：

1. 將鞋脫在門外

《新英格蘭醫學期刊》一篇研究發現，新冠病毒可以在鞋底存活3天，因此將鞋子放在門外可以避免將病毒帶回家。

2. 換拖鞋

在室內赤腳走動，也會增加病毒傳染風險，因此入門後最好可以盡快換上室內拖鞋。

3. 脫手套

如果外出時有戴手套，這時可以以「反面」方式脫下手套。

4. 第1次洗手

脫下手套後，應儘速以「正確洗手5步驟：濕、搓、沖、捧、擦」，搓洗手部至少20秒。

5. 脫外套

洗完手部即可脫下外套，最好可以將外套掛在室外，但需要注意的是，千萬不要拍打外套，避免將病毒帶入家中。

6. 摘口罩

摘下口罩時，要特別注意切勿觸模口罩外部，以避免外部病毒沾染手部。

7. 摘眼鏡並進行第2次洗手

摘眼鏡前記得再度正確洗手、順帶清洗眼鏡。

8. 洗臉

洗臉時記得緊閉雙眼，避免病毒從眼睛進入體內。

9. 洗鼻腔

口、鼻、眼與呼吸道都有黏膜組織，是病菌穿透感染的途徑之一，因此好好清洗鼻腔有助於防止感染。

10. 漱口

漱口有助於避免病毒從口腔進入體內。



11. 洗頭

外出時間長回家後一定要洗頭，避免病毒殘留。

12. 洗澡

外出時間長回家後一定要淋浴，防止病毒感染。

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