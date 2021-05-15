雙北三級「禁室內5人、室外10人」聚會　陳時中：違規最重處30萬

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣今新增180例本土個案，宣布雙北進入三級警戒，停止室內5人、室外10人聚會。指揮官陳時中今表示，如違反相關家庭聚會和社交聚會規定，會重處6萬以上、30萬元以下罰鍰。另也停止所有宗教和社團活動，違規一樣重處6萬～30萬元。

陳時中表示，第三級警戒區域雙北措施（時間5月15日至5月28日），除關閉休閒娛樂場所外，同時關閉觀展觀賽場所，包括展覽場、電影片映演場所（戲院、電影院）、集會堂、體育館、活動中心、展演場所（音樂廳、表演廳、博物館、美術館、陳列館、史蹟資料館、紀念館）、室內溜冰場、室內游泳池、遊樂園、專營兒童遊戲場及其他類似場所。

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全國性措施如下：

1.關閉休閒娛樂場所，包括歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、錄影節目帶播映場所（MTV）、視聽歌唱場所(KTV)、理容院(觀光理髮、視聽理容)、指壓按摩場所、健身休閒中心（含提供指壓、三溫暖等設施之美容瘦身場所）、保齡球館、撞球場、健身中心（含國民運動中心）、室內螢幕式高爾夫練習場、遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、麻將休閒館及其他類似場所。

2.全國宗教祭祀場所活動部分，全面停止進香團與遶境相關活動，包括寺院、宮廟、教堂（教會）及其他類似場所之活動應落實實聯制與社交距離並加強清消。

全國中、小學校園停止對外開放。

3.全國社團停止交接活動。



