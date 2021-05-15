巨乳教練每天吃3個甜甜圈「養出馬甲線」　免節食！享瘦秘訣曝光

▲英國正妹健身教練表示，只要控制得宜，每天吃3個甜甜圈也能保持好身材。（圖／翻攝自IG／roxypt_）

記者張寧倢／編譯

英國私人健身正妹教練的蘇利文（Roxy Sullivan）日前接受專訪時表示，自己天天吃3個巧克力甜甜圈，此外也常常叫外賣或喝酒，但她仍然擁有緊實的身材線條。對此，蘇利文表示，自己保持肌肉與好身材的祕訣，就在於控制一整天吃下肚的食物與食量，只要堅持高蛋白飲食，其實不需要完全戒斷甜食。

▲蘇利文10幾歲就接觸健身，但直到大學時才知道營養學知識的重要。（圖／翻攝自IG／roxypt_）

根據《太陽報》報導，現年31歲的蘇利文居住於英國布里斯托（Bristol），擁有一身精實身材與腹肌馬甲線的她，大學攻讀健康營養學，改變了她的一切觀念，後來更踏入了相關行業，成為一位私人健身教練。蘇利文向媒體透露自己維持身材的秘訣稱，重點在於監控自己吃了什麼、吃 了多少，同時知道每一種甜食的熱量，「我經常聽到一個謊言是，減肥的人需要把外賣、速食等從菜單中剔除。」

▲蘇利文現在從事私人健身教練的工作。（圖／翻攝自IG／roxypt_）

蘇利文說，她自己每天至少吃3個甜甜圈，不時也會叫外賣食物或喝酒，但這些都沒關係，因為只要堅持高蛋白飲食，自然就能保持肌肉與苗條身材，「把喜歡的食物一併禁止，只會讓我痛苦，讓我更想吃，我也從不鼓勵我的客戶這樣做，事實上，我鼓勵他們適度地享用這些美食，並不是每個身材好的人都活得像和尚。」

▲蘇利文認為，為減肥最後養成暴飲暴食的習慣，會讓自我感覺更糟。（圖／翻攝自IG／roxypt_）

蘇利文指出，她的許多客戶對營養學一無所知，有些人會堅持極其嚴格的飲食計劃，崩潰之後又回到原來的生活方式，結果體重增加了更多，「暴飲暴食只會讓人減肥失敗，讓人們自我感覺更糟糕，我的目標就是讓他們明白，監控自己的飲食與攝取量才是減肥的關鍵。」

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