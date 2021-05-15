彰化連3天全縣大消毒　夜市、商圈、學校、車站已完成465處

▲▼彰化縣上緊發條連三天全縣大消毒，嚴守社區防線、防堵疫情破口。（圖／彰化縣政府提供，下同）

記者鄧木卿、唐詠絮／彰化報導

疫情發展日趨嚴峻，彰化縣環保局12日起通知各鄉鎮市防疫消毒大隊針對人潮聚集熱點再提升消毒頻率，統計12日至14日為止已完成夜市、市場、商圈等158處、量販店、電影院、健身房等59處及交通運輸站72處、學校80處、民眾洽公機關96處及社區活動中心、宮廟、公園、圖書館等113處，後續26個鄉鎮市防疫消毒大隊仍將依排程持續執行，疫情未止，防疫腳步也不停歇。

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環保局14日上午召集26個鄉鎮市清潔隊召開防疫聯繫會議，全面檢視防疫物資與人員整備情形，在地企業達聯化工有限公司更熱心贊助，不限量無償提供消毒藥水，環保局請各防疫消毒大隊嚴陣以待，視疫情調查結果隨時啟動個案及其足跡環境消毒工作；另針對5月15日及16日舉行的國中會考結束，立即進行校區全面消毒作業，讓師生得以安心返回校園，確保學習環境安全。

環保局表示，全縣消毒大隊由26鄉鎮市清潔隊人員組成，經環境衛生用藥專業訓練合格，投入防疫消毒工作人力306人，自新冠肺炎疫情發生以來，至今持續於人潮聚集公共環境場域執行環境消毒工作不間斷，尤其連假期間、春節國人返鄉過年、開學前校園消毒及四技二專統測結束後消毒，都看得到環保清潔人員出勤的身影。

近期雖然新冠肺炎疫情嚴峻，縣府將遵照指揮中心指示確診者足跡，隨時投入足跡地點加強周邊消毒；後續也將提高全縣消毒頻率，環保局與各鄉鎮市消毒大隊一起攜手嚴格防疫，呼籲民眾應配合加強居家環境消毒、出入公共場所、搭乘大眾運輸等相關防疫措施。