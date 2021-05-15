快訊／傳統市場管制名單出爐　整個台北市只有這39處可以營業

記者林銘翰／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中15日宣布，昨天單日本土病例新增180例、境外移入5例，台北市、新北市即日起至28日升級第三級警戒，全國休閒娛樂場所關閉，禁止進香團與遶境活動。根據台北市政府產業局規劃，僅開放39處生鮮及餐飲業市場攤商開放，同時啟動實名制作業。

▲雙北防疫升至三級警戒，北市傳統市場啟動實名制僅開放39處。（圖／記者屠惠剛攝）



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新冠肺炎疫情升溫，國內本土病例不斷增加，行政院長蘇貞昌15日上午緊急召開記者會，政委兼發言人羅秉成、衛福部長陳時中、內政部長徐國勇、經濟部長王美花、交通部長王國材、教育部長潘文忠等人皆出席。

陳時中宣布，台北市、新北市今天起至5月28日升級第三級警戒，全國休閒娛樂場所關閉，禁止進香團與遶境活動。其他縣市仍維持二級，但不分地區全體國人外出時需全程戴口罩。

對此，台北市政府產業局規畫，民生物資採購及相關物資運送供應，傳統零售市場開始限制營業時間、業種，僅開放39處生鮮、餐飲業市場攤商，其餘則不開放，將於出入口分流管制、實名制，民眾一律強制戴口罩、量體溫，營業交易結束後，攤商須立刻淨空消毒。

根據台北市39處營業市場，文山區包括木柵市場、木新市場、興隆市場；萬華區包括西南市場、環南市場、直興市場、新富市場；中正區包括東門市場、水源市場、幸安市場、華山市場、新生市場；大安區包括南門中繼市場、成功市場、信義市場、安東市場。

信義區包括光復市場、永春市場、永吉市場；南港區包括成德市場、中研市場；大同區包括大龍市場、永樂市場、蘭州市場、雙連市場；中山區包括大直市場、松江市場、建國市場、長春市場、中山市場、八德市場。

松山區則包括中崙市場、龍城市場、松山市場、南松市場；內湖區西湖市場；士林區士林市場、士東市場；北投區北投市場。

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