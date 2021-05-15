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北京送疫苗迫承認「台灣屬於中國」　美促拜登快送AZ疫苗免落人後

▲▼習近平,拜登。（圖／達志影像／美聯社攝）

▲中國與俄羅斯積極推動疫苗外交，美國外交部也忍不住向拜登政府喊話，要美國趕快提供協助。（圖／達志影像／美聯社攝）

記者葉睿涵／編譯

隨著世界各國新冠疫情的升溫，中國與俄羅斯積極展開疫苗外交，將國產疫苗分送給需要協助的國家，以拉攏各國。美國外交官向拜登政府喊話，美國也應加緊腳步，盡快向各國提供援助，否則對疫苗外交的猶豫不決，將讓中俄2國拔得頭籌。

據美國Politico網站報導，有官員透露，中國與俄羅斯最近正積極捐贈其國產疫苗給疫情嚴重的國家，以換取他國在政治立場上的支持，其中中國更對50個受其捐贈的國家施壓，要求他們承認「台灣主權屬於中國」。

已訂購超過10億劑疫苗的美國，也因此遭受不小的壓力，因為不少仍未獲得疫苗的國家都希望美國能伸出援手，讓出部分疫苗，協助他們渡過難關。美國外交官也對拜登政府喊話，認為美國應加緊疫苗外交的腳步，避免讓中俄2國拔得頭籌。

▲▼AZ疫苗。（圖／路透）

▲官員透露，美國擁有許多國內用不上的AZ疫苗，大可以將這些疫苗分送他國。（圖／路透）

儘管一些國家已通過疫苗分配計畫COVAX，取得美國的部分疫苗，但一名美國官員指出，美國擁有許多國內用不上的AZ疫苗，拜登政府大可以將這些疫苗分送給其他深陷於疫情之中的國家，「我們需要加快動作」。

儘管拜登在上任時曾揚言要在對抗疫情上當全球的領頭羊，但其政府也強調，美國在幫助其他國家之前，必須先保護好自己的國人，因此美國是否會讓出更多疫苗，仍是個未知數。拜登政府在4月底曾表示，他們將在7月4日前將6000萬劑的AZ疫苗送給外國，但他們至今尚未宣布受贈國家為何。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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