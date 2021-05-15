快訊／大新竹擴大管制！　18大行業晚上6點停止營業



▲縣警局等機關組成聯合稽查小組，以八大行業、視聽歌唱業、電子遊戲場、有女陪侍小吃部、網咖店為優先，加強宣導及稽查是否符合防疫相關規定。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

中央疫情指揮中心15日宣布，雙北防疫至即日起至5/28提升至第三級，隨後連江縣政府頒布「雙北禁令」，成為第一個頒布「雙北禁」的城市，隨後新竹縣市政府也宣布，擴大停業機關，其中新竹縣府更將「八大禁令」擴大成「十八大禁令」。

連江縣府15日上午宣布，縣府及所屬各機關至5月28日前，請依下列要求落實防疫措施：一、所有公務赴台出差未經專案奉准一律暫停。二、請聯繫近期中央來馬祖洽公人員均延後來馬祖。三、赴台返馬祖人員均請依規定做好自主管理。

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▲▼新竹縣府15日公布以「八大行業」為主的「十八大禁令」。

新竹市政府目前並未頒布雙北禁令，但已於昨日(14日)晚間已先頒布以「八大行業」為主的「十大禁令」，今日再擴大停業項目，包含：歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店(廊)、錄影節目帶播映場所(MTV)、視聽歌唱場所(KTV)、理容院(觀光理髮、視聽理容)、指壓按摩場所、健身休閒中心(含提供指壓、三溫暖等設施之美容瘦身場所)、保齡球館、撞球場、健身中心(含國民運動中心)、室內螢幕式高爾夫練習場、遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、休閒麻將館及其他類似場所。

除了上述項目，市府宣布竹市將以「準三級防疫準備」，即日起至6月8日前，全市校園停止對外開放，動物園、南寮旅服中心、環教中心、親子館、婦女館皆暫停開放，休閒娛樂場如全市健身中心、國民運動中心也暫停開放，社區大學、樂齡中心、長青學苑也暫停上課。

另外，新竹縣部分，則在今日午後發布以「八大禁令」為主軸的「十八大禁令」，包含：

1、視聽歌唱業

2、三溫暖業

3、舞廳業

4、舞場業

5、酒店（家）業

6、酒吧業

7、特種咖啡茶室業

8、電子遊戲場

9、釣蝦、電子遊戲、KTV、複合店

10、網咖

11、夜店（PUB)

12、理容按摩視聽複合店

13、按摩、油壓、養生舘

14、陪侍小吃部

15、護膚店

16、資訊休閒業（主題餐廳）

17、休閒麻將舘

18、夜市

等十八項營業場所，從今(15日)晚上六點開始停止營業，直到6月8日為止。

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