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雙北防疫警戒升第三級　電影院、展覽場也關閉

▲▼行政院長蘇貞昌、發言人羅秉成。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院長蘇貞昌、發言人羅秉成。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院15日上午召開記者會，衛福部長陳時中宣布，台北市、新北市在5月15日到28日實施區域型「第三級防疫警戒」，外出全程配戴口罩，避免不必要的移動、活動或及會，停止室內5人室外10人以上聚會。由於升高到三級警戒，雙北市的「電影院、展覽場、集會堂」等，也需關閉。

陳時中表示，在全國防疫上，休閒娛樂場館應關閉，如歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部等，全國宗教祭祀場所的活動部分，全面停止進香團與繞境相關活動，至於寺廟、公廟、教堂、教會等類似場所活動，應該落實實聯制與社交距離，並加強清消。全國中小學校園停止對外開放，全國社團不准辦理交接活動。

新北市、台北市這次要升到三級警戒區域，時間從5月15日到28日，以兩周先做緊縮管制。實施期間內，休閒八大場所即時起開始停止營業，其他相關場所在下午4點開始實施停業。

防疫規範整體精神是要減少流動的風險，降低聚會的規模，餐飲實聯制、企業持續經營規範，還有強化防疫新生活，基於這樣的概念，要求外出時全程配戴口罩，避免不必要的移動或集會，停止室內5人室外10人以上的家庭聚會和社交聚會，自我健康監測，有狀況一定要就醫，或著到相關採檢站做踩檢。

營業場所及洽公機關落實人流管制、戴口罩、保持社交距離，必需要強制執行，職場及工作處所，遵守企業持續營運指引的防疫規定，一定要落實個人及工作的防疫管理。

▲▼雙北三級警戒相關防疫措施。（圖／行政院提供）

▲雙北三級警戒相關防疫措施。（圖／行政院提供）

三級警戒的範圍，應該要關閉的場所，觀展、觀賽場所，如展覽場、電影院、集會堂、體育館活動中心、展演處所，美術館、陳列館、史蹟資料館、紀念館等等，室內溜冰場、游泳池、遊樂園、專營兒童遊戲場及其他類似場所。

教育學習場域部分，社區大學、樂齡學習中心、社區訓練班、K書中心、社會教育機構如社會教育館、科學教育館、圖書館等，老人共餐活動中心等類似場所。陳時中說，上述場域在二、三級警戒時必需要關閉。

羅秉成補充，今天把雙北提升到第三級警戒區，在記者會前，陳時中部長已經跟新北市侯市長、台北市柯市長有所告知，這樣的升級是區域上雙北提升到三級，其他區域在二級，但全國還是有相關強化措施。

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