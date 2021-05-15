LIVE／雙北熱區篩檢陽性率高　陳時中最新說明

生活中心／台北報導

行政院今（15）上午臨時召開記者會，宣布昨天單日確診新冠肺炎人數達180人，其中43例在萬華區，蘆洲相關社團傳染有4例，雙北疫情持續升溫，熱區陽性篩檢率也偏高，據此提升防疫等級至第三級。詳情指揮中心將在下午召開的臨時記者會中說明。

本土疫情多點爆發，新北獅子會、宜蘭遊藝館與萬華茶藝館累計64人確診，指揮中心14日一口氣公布29例本土個案，指揮官陳時中昨仍表示「沒有要升三級警戒」，但昨日單日就暴增180人確診，行政院今天一早召開記者會，宣布雙北升為三級防疫警戒。

陳時中表示，因為疫情一直在升高，熱區陽性篩檢率也偏高，從0.5%變成3~5%，新北市、台北市萬華區有相當風險，需要有社區警戒才能控制疫情。

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一為全國娛樂場所關閉、二為全面停止進香團與遶境活動，在教堂公廟需要落實實名制、加強傾銷，中小學停止對外開放，社團交接停止辦理。雙北升到三級警戒，時間從5/15至5/28，先試行兩個禮拜。

依據指揮中心標準，第三級警戒措施標準，需單週出現3件以上社區群聚事件或1天確診10名以上感染不明的本土病例。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

