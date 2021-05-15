媽在印度打AZ疫苗「昏迷死亡」　照出腦溢血！澳洲兒：非常後悔

▲印度疫情嚴重，一名婦人施打第2劑AZ疫苗後出現腦溢血症狀，最後死亡。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

印度疫情擴散同時，當局持續進行疫苗接種工作。一名澳洲男子向媒體透露，自己高齡79歲的母親住在印度，兩人每天視訊通話，直到5月1日母親接種第二劑AZ疫苗的2個半小時之後，就陷入昏迷，並在5天之內死亡。

根據《每日郵報》報導，55歲的普拉薩德（Prasad）住在澳洲坎培拉，而他高齡79歲的母親拉特娜（Ratna）則住在疫情嚴重的印度，母子兩人平時每天都會聯繫。拉特娜5月1日接種了第二劑AZ疫苗，施打後隨即與兒子視訊通話，沒想到在2個半小時之後，她便陷入昏迷。普拉薩德說，「她抓著長椅，喊了我姪女2聲，但當我姪女來到她身邊時，她已經陷入深度昏迷。」

普拉薩德向媒體表示，母親昏迷後，即在5天之內死亡，核磁共振影像顯示拉特娜有大量腦溢血，因此他認為母親的死與AZ疫苗產生的血栓併血小板低下綜合症（TTS）有關，但印度醫療系統已經嚴重崩潰，可能不會對母親的死因進行適當調查，「我本應該認真推廣AZ疫苗的接種，但我現在非常後悔。」

報導稱，澳洲原本允許50歲以上民眾接種AZ疫苗，但由於每百萬人中約有6人發生罕見血栓症狀，目前已經訂購2000萬劑的輝瑞疫苗作為首選替代方案，截至5月1日為止，澳洲已經接種了200萬劑AZ疫苗。澳洲代理首席醫療官基德（Michael Kidd）此前表示，雖然疫苗可能導致血小板指數低下者出現血栓，但發生這種情況的機率「非常微小」。

基德教授建議，接種疫苗後的4到20天內，若出現嚴重的持續性頭痛時，不需要服用止痛藥，而是應該尋求專業醫療建議，然而，罹患新冠肺炎的死亡與風險遠遠大於接種疫苗的潛在血栓風險，「目前為止，澳洲只收到1例在接種AZ疫苗後發生TTS的報告，其因果關係也尚未確定。」

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