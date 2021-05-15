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雙北室內禁5人！蘇貞昌宣布「沒有停班課」　網酸爆：病毒會自律

▲▼行政院臨時記者會說明防疫政策，內政部長徐國勇、經濟部長王美花、衛福部長陳時中出席記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲政院臨時記者會說明防疫政策，王美花、衛福部長陳時中出席記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者邱晟軒／綜合報導

疫情大失控！陳時中今15日宣布，新增180例確診，雙北升至第三級防疫警戒，相關限制措施包括室內5人、室外10人以上不得聚會。有記者即詢問，「按禁止室內5人規範，是否就無法上班上課？」對此，蘇貞昌強調，上班上課依舊。不少網友得知消息後紛紛質疑，「病毒是會自己判斷？」、「病毒專門感染吃喝玩樂的人，認真上班上課就不會被感染了。」

有記者在今行政院臨時記者會上向官員提問，「按照規定室內只能容納5人，那該如何上班上課？」對此，蘇貞昌表示，「即便升三級警戒，但並沒有停止上班上課，加強照規範要求防疫實施。」

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對此，不少網友在批踢踢八卦板上表示，「病毒有智商，不會傳染給上班上課的人，專門處罰約會仔」、「上班不算群聚，病毒會自動避過」、「病毒會分辨上班上課吧」、「病毒專門感染吃喝玩樂的人，認真上班就不會被感染惹」、「病毒會在上班開會時自動減弱傳染力」、「聚會才好找到人好不好，刷卡進出都有金流在跑」、「病毒很狡猾，遇到老闆會轉彎」。

第三級警戒措施如下：

•外出全程佩戴口罩

•停止室內5人以上，室外10人以上聚會

•僅保留維生、秩序維持和必要性服務、醫療或公務所需之外，其餘營業場所及公共區域都需要關閉

•營業或公共場所都需要戴口罩、保持社交距離

此外，發生群聚感染的社區，如需執行快速圍堵，民眾需要配合病毒篩檢，不得任意離開圍堵區，停止所有聚會活動及停班、停課。
 

▼新北市板橋區全聯文聖店民眾搶購物資。（圖／記者許靖騏攝）

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