雙北喪屍搶食物！台大名醫曝「唯獨2樣沒人買」　網認同：寧餓死

▲民眾急湧賣場掃食物。（圖／記者許靖騏攝）



網搜小組／劉維榛報導

雙北即起2周「升至三級防疫警戒」，正當各界陷入一片恐慌之中，不少民眾早已湧入全聯、好市多、家樂福與大潤發搶物資。不過，台大名醫施景中卻發現一個有趣現象，貨架幾乎被掃空，卻唯獨2樣東西沒人買，笑虧「恐慌歸恐慌，理智還是沒有失去。」

《ETtoday新聞雲》記者實際到各大賣場（包括全聯、家樂福、大潤發）直擊，發現各貨架瞬間被一掃而空，尤其人人狂搶泡麵、衛生紙，結帳區更是大排長龍，光是消耗人潮，粗估要花2小時。

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而名醫施景中在臉書透露，「全聯、超市瞬間擠爆，為免群聚感染，大家還是別去吧。」話鋒一轉，稍早女兒收到友人回報有趣狀況，儘管一堆人湧進賣場，唯獨三色豆跟某些泡麵沒人搶買。面對這兩樣情的景象，讓施景中哭笑不得直呼，「代表雙北人恐慌歸恐慌，理智還是沒有失去。」

▲「三色豆」乏人問津。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



文章曝光後，底下網友笑回，「三色豆不該存在」、「寧可餓死，也別想叫我吃三色豆」、「如果三色豆也被搶光真的是末日了」、「我真的寧可吃草，也不要吃三色豆」、「三色豆表示委屈」、「三色豆表示：有人在乎過我的感受嗎」、「三色豆合理，這根本不是食物」、「特定牌子的牛奶也剩最多」、「大家在驚慌中還能保有一絲清醒～香菜走開啦」。

▼網友自嘲，寧願餓死也不吃三色豆。（圖／翻攝施景中臉書）

