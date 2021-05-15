室內禁止5人「沒停止上班上課」　鄉民酸爆：病毒很聰明呀！

▲目前仍要繼續上班、上課。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣本土疫情失守，行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中15日上午緊急召開記者會，宣布新增180例確診，雙北將在5月15日到28日實施區域型「第三級防疫警戒」，並宣布各項相關限制措施。針對「不停止上班上課」的措施，不少網友都傻眼表示，「病毒會自律」、「病毒不要為難上班族吧」。

陳時中表示，因為疫情一直在升高，原本二級警戒，今天有180例本土、5例境外，熱區陽性篩檢率也偏高，從0.5%變成3~5%，看得出來新北市、台北市萬華區都有相當風險，需要有社區警戒才能控制疫情。蘇貞昌則表示，即便升三級警戒，但沒有停止上班上課，都要加強照規範要求防疫實施。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲第三警戒標準級因應事項（圖／陳昱璇製）

對此，就有不少網友在PTT上表示，「室內5人、室外10人，但是公司除外」、「大家都去上班上課，才不會造成在家5人以上群聚」、「公司同事來自各地，反而不算室內5人」、「就跟你說了5人以上是家人朋友聚會」、「上班沒有開會嗎」、「病毒是智慧病毒」、「病毒很聰明啊！不會找上班族和學生」、「病毒會自律，你各位乖乖上班拚經濟好嗎？不要太不滿」。

不過也有些網友認為，「因爲上班人員好掌握」、「公司、學校名單是固定的，比較好處理吧」。

第三級警戒措施標準，需單週出現3件以上社區群聚事件或1天確診10名以上感染不明的本土病例，限制如下：

•外出全程佩戴口罩

•停止室內5人以上，室外10人以上聚會

•僅保留維生、秩序維持和必要性服務、醫療或公務所需之外，其餘營業場所及公共區域都需要關閉

•營業或公共場所都需要戴口罩、保持社交距離

此外，發生群聚感染的社區，如需執行快速圍堵，民眾需要配合病毒篩檢，不得任意離開圍堵區，停止所有聚會活動及停班、停課。