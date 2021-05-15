英警告：印度變種恐釀「每天1萬人住院」　傳染力高出主流毒株5成

▲英國專家稱，印度變種病毒株「B.1.617.2」傳染力高於目前主流毒株5成。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

英國緊急情況科學諮詢小組（SAGE）發布警告稱，印度變種病毒可能在幾個月之內導致每天新增1萬名住院病患，英國政府部門的科學家更表示，到今年夏季之前，可能增至每天數千人死亡。此前，英國公共衛生報告顯示，英國在1周之內印度變種毒株的病例從520例增至1313例，暴增了1倍以上。

根據《每日郵報》報導，英國SAGE於14日警告，印度變種病毒在英國肆虐，7天內病例已增加超過1倍，且導致4人死亡，最嚴重的狀況是，可能在近幾月之內導致每天高達1萬人感染住院、數千人死亡，更證實它比英國變種病毒更具傳染性。

報導指出，雖然英國目前仍然處於封鎖狀態，疫苗接種也正如火如荼地進行中，但當局計畫在6月21日放寬封鎖限制，英國科學流行感染模型小組（SPI-M）表示，印度變種病毒株B.1.617.2比目前優勢主流毒株高出50%的傳染性，而已接種疫苗的英國成年人仍然太少，難以阻止疫情擴散。

英國首席醫療官惠提（Chris Whitty）於14日晚間新聞發布會上稱，預計印度變種病毒B.1.617.2將成為英國最主要的新冠病毒株，就如同先前主宰英國疫情的英國變種病毒B.1.1.7一樣。英國首相強生先前宣布，將於17日如期放寬部分限制，允許室內社交與旅遊，但同時也承諾，若SAGE確信印度變種病例持續上升，那6月21日的全面解封期限可能將推遲。

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