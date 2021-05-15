惠蓀林場連日大火延燒10公頃　百人搶滅直升機投水灌救

▲惠蓀林場發生山林大火，近48小時仍在灌救中。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

久旱不雨、高溫炎熱，南投知名遊憩景點仁愛鄉惠蓀林場，在前（13）日中午傳出重大山林火警，火場位於針闊葉混淆林、一發不可收拾，興大實驗林管處和南投縣消防局等單位連日不眠不休動員超過百人，也出動直升機投水，目前燃燒面積已達10公頃，仍在持續灌救中。

南投縣消防局於13日中午12時1分接獲通報，指惠蓀林場九仙溪林道發生山林火災，派出日月潭、國姓、魚池、中心碑、埔里、仁愛等6分隊和第二大隊前往撲滅；火場範圍為林場內北至青蛙石，西至梨園山莊、平台區林道，南至關刀山林道，東至北港溪，屬第一、第二林班地針闊葉樹混淆林，面積各5公頃，共計10公頃。

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▲惠蓀林場發生山林大火，近48小時仍在灌救中。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投消防局指出，目前現場指揮官為興大實驗林管理處長盧崑宗，動員單位人力包含中興大學實驗林管處10人、惠蓀林場38人、新化林場4人、東勢林場3人、新竹處竹東站7人、大湖站7人、南投處台中站10人、水里站6人、丹大站7人、東勢處麗陽站5人、雙崎1隊5人、雙崎2隊5人；陸航特4人、消防局仁愛分隊2人1消防車、空勤總隊6人，現場投入救災滅火總人數計119人。

▲惠蓀林場發生山林大火，近48小時仍在灌救中。（圖／記者高堂堯翻攝）

消防局表示，該林班地由蕙蓀林場和林務局負責轄管，本次火警指揮官亦由中興大學實驗林管處長擔任，目前消防隊負責園區內保全對象的防護。

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