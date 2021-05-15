快訊／三總確診醫護「參加過南部進香團」？陳時中下午2時說明

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎本土疫情大爆發，除了和平醫院有病患住院3天才確診外，三軍總醫院松山院區14日也傳出有醫護確診，指揮中心發言人莊人祥昨證實，確診者是一名門診醫護，疫調還在進行中。據了解，該確診者為護理師，曾參加南部進行團，丈夫篩檢也呈陽性。是否與先前公布的基隆案例有關？指揮中心下午有望說明。

中央流行疫情指揮中心14日宣布新增29例本土確診，創單日新高，外傳三總松山分院有確診，導致門診要關閉。台北市長柯文哲證實，表示松山院區門診要停兩週。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，這是明天要公布的案例，確診者是門診醫護人員，相關情形還在疫調中，還在釐清是在院內或院外感染。

莊人祥表示，確診者是一名門診醫護人員，足跡、匡列人數還在疫調，詳情明天才會公布，但他相信曾任疾管局長，同為知名感染科教授的三軍總醫院副院長張峯義，能夠把疫情妥善處理好。

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根據消息人士指出，三總松山分院有護理師參加南部進香團，與丈夫採檢陽性。松山醫院目前傾向全部員工篩檢，院方請同仁注意通知，但詳情仍待指揮中心說明。

張峯義14日晚間接受電訪，直言自己沒有督導松山分院，但聽聞有確診者或家人曾到過南部進香團，此例可能與進香團有關。三總本週起開始擴大篩檢，該案例也是擴大篩檢驗出，會匡列有症狀員工加強採檢。

截至14日，我國新冠肺炎累積1073例境外移入，已累積164例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另1例(案530)移除為空號。確診個案中12人死亡、1,107例解除隔離、171人住院隔離中。