WHO警告：今年疫情致死率「遠高於去年」　急籲富國捐出疫苗

▲ 譚德塞呼籲富國捐獻疫苗。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠病毒至今在全球造成1.6億人染疫，奪走337萬條性命，台灣如今也面臨社區感染風暴。世界衛生組織（WHO）警告，疫情來到第二年，病毒致死率將「遠高於去年」，呼籲富裕國家安排兒童接種疫苗以前，先捐贈給貧窮國家。

根據《法新社》，WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）14日在記者會上表示，透過公衛與疫苗雙管齊下，是拯救生命唯一的方法，但各國疫苗取得不平等的問題未解，「我們預估，這次大流行的第二年將遠較第一年致命得多。」

他呼籲各國，先別安排年輕和健康族群接種疫苗，而是提供給疫苗全球取得機制（COVAX），以確保所有國家最脆弱的族群都受到保護。

譚德塞表示，「我今年1月曾提到一場道德災難的潛在後果，不幸的是，我們現在正在目睹這一幕。少數發達國家購買了大部分的疫苗，低風險族群正在接受施打。我理解部分國家希望為兒童與青少年接種，但現在我敦促他們重新考慮，轉將疫苗捐給COVAX。」

低收入與中低收入國家取得的疫苗劑量不足醫護人員施打，醫院擠滿迫切需要治療的病患。譚德塞警告，在各國疫苗取得不平等的狀況下，儘管疫苗已經問世，2021年死於新冠病毒的人數將較去年更高。

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