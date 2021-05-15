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北海道街頭出現「S型電線杆」！他驚呼：超罕見　設計用途曝光

▲▼電線杆。（圖／pakutaso）

▲北海道街頭竟出現S型電線杆。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

實習記者高琳景／綜合報導

電線杆密集的林立，是日本街頭風景之一。然而，近日有網友分享，在北海道街頭發現整條街的電線杆都呈現「S型」彎曲造型，貼文一出發網友們熱議，直呼「超罕見！我從來沒看過」。

根據日媒《Jタウンネット》報導，千葉工業大學工業科學系教授八馬智於12日在推特分享4張照片表示，在北海道旭川的街上，有部分的電線杆彎曲呈現S型排成一列，宛如科幻風格的「賽博龐克」。

對此，北海道電力公司表示「電線杆彎曲的設計大約可追溯到1987年，當時旭川的街區不斷增加，造成道路變得狹小，影響了電線杆的設置受限。為了避免電線杆和招牌接觸產生危險，才會採用S型的設計。」

據了解，為了避免電流通過觸及招牌造成危險，該S型電線杆是由金屬「鋼管」材質所製，加上工程和成本方面負擔過大，所以只有在這種特殊情況時，才會使用此種設計。

自2019年10月以來，京都市推動的「無電線杆計畫」已將部分地區電線杆移除，未來這種S型電線杆也將會變得越來越稀有。不少網友看到照片後，直呼「真的是第一次看到」、「居然有這種造型的電線杆」、「一整排S型其實也不錯看」。

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