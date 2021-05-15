醫科生酒後離奇失蹤溺斃！「關鍵40分鐘」成謎　朋友稱喝醉不記得

▲孫正敏深夜與朋友前往盤浦漢江公園飲酒野餐，之後卻離奇失蹤、溺斃。（資料照／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾一名年僅22歲的醫大生孫正敏（손정민，音譯），於4月24日深夜與同性朋友前往盤浦漢江公園飲酒、跳舞，不料卻於隔日凌晨失蹤，最後屍體於該月30日被尋獲，朋友行蹤成謎，包括掉包手機疑雲、丟棄運動鞋成為案情焦點，而死者的驗屍報告與目擊者證詞也隨之出爐，初步判定其死因為溺死，死亡時間約在喝醉的2至3個小時內。

根據《紐西斯通訊社》報導，孫正敏4月25日凌晨的活動時間軸成為調查死因的關鍵，警方特別找來6組、一共9名的目擊者陳述當時兩人的情況，不過從凌晨3時38分至4時20分為止，兩人的活動蹤跡卻瞬間成謎，B某酒醒後向其母親撥打電話，之後卻獨自拿著手機與筆電返家，並丟棄其聲稱沾滿泥濘與江水的運動鞋。

▲南韓22歲醫科男大生深夜在漢江公園與朋友喝酒，未料卻離奇失蹤。（圖／翻攝自韓網）

綜合警方的調查結果，孫正敏於周六的4月24日晚間9時48分收到來自朋友邀約喝酒的通訊軟體Kakao Talk訊息，當晚10時他興高采烈出門，走向位於住家附近的盤浦漢江公園，之後兩人從晚間10時54分到隔日凌晨1時31分至鄰近超商3次購買9瓶酒，包括3瓶馬格利、2瓶清酒、640㎖與360㎖的燒酒各2瓶。

而綜合目擊者的證詞，孫正敏與B某直到4月25日凌晨3時37分仍在盤浦漢江公園的草地上打開野餐布，一同坐著或躺著，3時37分以後B某與自己的母親通電話，直到此刻孫正敏仍待在B某旁邊。

整起案情的關鍵疑點在凌晨4時20分之後，有目擊者表示，當時在尋找自己同行夥伴的過程中，在距離漢江公園草地的3至4公尺處，看到B某獨自躺在斜坡上睡著，該地距離兩人野餐的地點為10幾公尺，距離漢江更近，目擊者認為B某躺在上面睡覺很危險，因此上前叫醒B某。而在目擊者證詞中，並未描述到B某身體淋濕、或是沾上泥土。

▲孫正敏曾登上EBS教育電視台的益智節目。（圖／翻攝自韓網）

B某事後表示，對於被目擊者發現並叫醒的這段記憶，由於實在是喝得太醉了，因此毫無任何印象，且也無法記得自己為何要躺在斜坡上睡覺，之後盤浦나들목（반포나들목）的監視器於4時33分捕捉到B某返家的身影，此時B某身體十分搖晃、幾乎無法站穩。另外，B某的母親曾於4時30分撥打電話，但由於B某疑似拿到孫正敏的手機，因此無法與母親成功通話。

B某4時50分返回家中後，於清晨5時10分與父母驅車前往漢江找尋失蹤的孫正敏。

根據國立科學搜查院的驗屍報告，孫正敏的血液酒精濃度達到能吊銷駕照的水準。

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