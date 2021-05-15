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以巴衝突延燒至西岸！雙方「火箭鐵穹」空中交鋒　釀137死950傷

▲▼以巴衝突。（圖／路透）

▲以巴衝突進入第5日，累計造成至少137人死亡、950人受傷，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

以色列與巴勒斯坦之間的衝突已邁入第5日，衝突更由加薩（Gaza）地區，延伸至巴勒斯坦自治政府管治的西岸地區，以軍估計，大約有5000人參與了位於約旦河西岸的暴亂。雙方衝突造成累計傷亡人數直線飆升，截至15日凌晨已有至少137名巴勒斯坦人死亡，950人受傷。

▲▼以巴衝突。（圖／路透）

綜合CNN與半島電視台報導，以色列多個城市在14日衝入大批巴勒斯坦人抗議、向以軍投擲石塊和汽油彈，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）也向以色列及耶路撒冷發射上千發的火箭。而以色列則在40分鐘內出動160架戰機、投擲80噸炸藥，以「鐵穹」（Iron Dome）防空導彈系統攔截哈馬斯的火箭，並對加薩地區進行空襲還擊。

總部位於加薩的巴勒斯坦衛生部發布聲明指出，至少有11名巴勒斯坦人在14日遭以軍射殺，成為西岸在爆發衝突的這麼多年來，單日死亡人數最多的一次。以色列軍方表示，巴勒斯坦從加薩一帶發射上千枚火箭彈，導致以色列至少9人喪命。

▲▼以巴衝突。（圖／路透）

聯合國指出，連日衝突造成至少1萬名巴勒斯坦人流離失所，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）也要求以巴立即停止衝突，但以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）強調，「將繼續根據需要恢復以色列的平靜」。

據巴勒斯坦衛生部統計，在以巴衝突中喪命的兒童有36人、婦女21人，而以色列衛生部則指出，有254名兒童在以色列的空襲中受傷。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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