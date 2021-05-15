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口罩要戴2層！　美醫師：台灣防疫觀念「停在去年」

▲▼美國疾病預防與控制中心（CDC）建議醫療口罩外部需加一層布料口罩。（圖／翻攝自美國CDC網站）

▲美國疾病預防與控制中心（CDC）建議指出，口罩佩戴需注意與臉部的密合度。（圖／翻攝自美國CDC網站）

記者張寧倢／編譯

美國一名華裔醫師14日透過臉書發文，警示台灣「防疫觀念太過陳舊」，例如，在街道上噴灑消毒水其實毫無作用，民眾出入公共場所只靠量體溫防疫，但其實大多數確診者並不會發燒，而且美國CDC發布報告指出，在醫療口罩外層多戴一層布料口罩，能有效減少超過9成以上的病毒傳播，但在台灣卻鮮為人知。

▲▼美國疾病預防與控制中心（CDC）建議醫療口罩外部需加一層布料口罩。（圖／翻攝自美國CDC網站）

▲美國CDC建議在醫療口罩外部加一層布料口罩。（圖／翻攝自美國CDC網站）

美國麻州非營利醫療機構「哈佛先鋒醫療協會」（Harvard Vanguard Medical Associates）的華裔醫師Justin Yang向台灣人呼籲，最近本土疫情升溫，讓他擔心美國去年經歷的血淚會在台灣重演，因此10年來已鮮少用中文發文的Justin Yang特別用中文寫出了重要的防疫建議，更直言「台灣防疫作法很多還停留在去年的資訊」。

Justin Yang舉出台灣許多防疫措施「不及格」的例子：

一、拿著花灑在街道上噴消毒水，真的只是政府噴給民眾看心安的而已，沒有任何科學證據顯示消毒街面可以預防新冠肺炎（這又不是登革熱在消滅病媒蚊）。

二、記者採訪政治人物時沒有保持社交距離，肩並肩地近距離接觸彼此。

三、公共場所防疫主要靠量體溫，但大多數確診者並不會發燒，誤以為體溫正常就沒問題，然後進到賣場就像擠沙丁魚一樣，這是非常危險的事。

四、政府沒有強制規定大量減少入場人數，就像美國麻州去年最低曾規定公共場所容客率只能是平常的10%。

五、到現在還沒有強調遠距辦公或分流辦公，讓大部分的上班族天天坐捷運、進辦公室坐在一格一格的OA辦公桌，呼吸中央空調的循環空氣。

▲拜登今年的總統就職典禮上，許多與會者都戴著2個口罩。（組圖／翻攝自推特／@oliviasinger、@PeteButtigieg）

Justin Yang說，若想避免被傳染，最重要的就是要戴口罩，而美國CDC於2月19日發布的發病與死亡率每周報告指出，戴兩層口罩（double masking，外層為布料口罩、內層為醫用口罩）能有效防止90%以上的傳播，這點真的很重要，連白宮官員在公共場合也都戴了雙層口罩，Justin Yang自己在門診也都是這樣，但他卻很少看到台灣人討論這件事，「請告訴你的親朋好友，口罩不只要戴一個，要戴兩個。」

對此有PTT網友貼出了，美國CDC網站4月6日公布提升口罩防護的佩戴方式，重點是要確保口罩貼緊臉部，可以使用口罩固定架或是在外面多戴一個布口罩，但不建議同時戴2個一次性口罩，這樣並不會改善貼合性，若是佩戴N95口罩則建議單獨使用，不需再搭配其他口罩。

最後Justin Yang也提醒，他看到台灣的新聞畫面中，連在疫情記者會上都沒有保持社交距離，真的很讓他感到很憂心，因為就算戴了口罩，如果沒有配上社交距離，也是無法有效預防傳播的，「新肺恐怖的地方，在於極大多數的無症狀感染者，所以在日常生活中，要把你接觸的所有人都當作對方可能有COVID-19來預防。我真心希望台灣能儘速脫離這次的危機，大家加油！」

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