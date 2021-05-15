最新「就業求職趨勢」不可不知　這5個產業別徵才需求最多

日前勞動部公布了徵才、求職統計，這個數據不只可以看出國家產業發展趨勢，對於正在選科系、欲求職的社會新鮮人，或是想轉職的職場人都具有參考價值，下列編輯將列出徵才需求最高的行業別，以及未來的就業求職市場趨勢，若有新的職涯計劃別忘了考慮進去哦！

1.製造業徵才需求上升

根據勞動部發展署統計，今年3月製造業徵才人數不論是相較上個月，還是對比去年都有顯著的提升，其中製造業裡又以「電子零組件」的徵才人數最高。

2.新興科技帶來的產業影響

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各位職場人也許會納悶自己不想從事製造業，或者所擁有的技能與科技製造毫無相關？其實製造業的領域極廣，而今年製造業之所以會有明顯的提升，勞動部推估是因為新興科技所帶來的影響，導致市場需求增加，像是5G產業、AI產業、數位化等。如果你本身的所學就與技術員、工程師類別相關，那恭喜你，今年的選擇較多，可以從中好好找尋自己的目標！

若你所學與技術無關也不用氣餒，這些相關公司若能擴大發展，通常行政業務也會跟著擴大，未來自然也會增加相關的人員徵才，只不過現在的你也別忘了好好培養實力！

3.就業求職趨勢

科技不只帶來數位化生活，也連動著產業變動，這邊編輯也分享一個活動消息，即是工研院預計在5月18日舉辦「科技人才．跨越未來：關鍵技術研討會」，會有6位專家分享未來的求職市場趨勢，像是5G產業、AI人工智慧、智慧機械、生技醫藥、智慧電網與新能源等5大產業別都值得注意，不只會分析這些領域的發展，還會分享未來的就業、徵才、求職趨勢。

4.主動增加新職能，為履歷部署加分！

儘管你不是這領域的人才，或者也沒打算從事上述這些行業，但牽一髮動全身，未來數位化的產業趨勢肯定會影響商業模式，你現在所待的產業也許也會調整改變，編輯的建議是不論你身在何種產業與職位，都要關注未來產業需求，即使沒有要換工作也多少要了解市場趨勢，並從中積極提升職能，對於轉換跑道和職涯升遷都是加分選項。

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Source：勞動部、工研院、pixabay



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