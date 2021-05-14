兒子登上「醜陋寶寶」專頁！她崩潰狂翻ig噁帳　驚見朋友死胎照

▲英國一名媽媽發現兒子登上「醜陋寶寶」粉絲專頁。（圖／翻攝instagram@ugly_babies__）

記者吳美依／綜合外電報導

來自英國的21歲媽媽考特妮（Courtney Tait）某天滑手機時發現，9個月大兒子哈德遜（Hudson）的照片，竟被分享在instagram專頁「醜陋寶寶」上，更誇張的是，其中竟還看到一名友人的早夭孩子。她坦言對此感到心碎，「我最不希望發生的就是兒子被說醜」。

考特妮看見自己、男友史考特（Scott）和兒子的私人照片出現在其他專頁上，感到相當震驚，「我知道我的孩子很可愛，但與這件事無關……誰在看著我的孩子，誰拿了一張我兒子的照片，貼在網路上給其他奇怪的人看？更重要的是，什麼樣的人在追蹤這個帳號？我們毫無頭緒」。

Metro等外媒報導，「醜陋寶寶」一共張貼數十張嬰兒照片，有些是在路邊或公共場所偷拍，有些來自個人臉書、instagram帳號。受害家屬全都居住在提賽德（Teesside）地區，他們追蹤IP位置後，研判帳戶使用者應該來自羅普納公園（Ropner Park）附近。

考特妮表示，目前已有超過200人檢舉帳號。此消息曝光後，網友紛紛表示，「不知道誰那麼有病，才會做這種事」、「他們要求追蹤我三次，我還回追他們，確保我的孩子不在上面」。一位女網友透露，她的母親曾經收到該帳戶傳送的死亡威脅訊息。

據悉，官方已經依據社群守則，移除「醜陋寶寶」帳戶。發言人證實此事時說，公司社群守則清楚表明，社群媒體平台不會容忍任何霸凌或騷擾的行為。

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