快訊／68歲泰王因「呼吸道問題」　緊急住進加護病房

▲泰國國王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

消息人士爆料指出，現年68歲的泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）據傳因「呼吸系統問題」住進加護病房，但目前沒有生命危險，也可能和新冠肺炎無關。目前泰國官方則尚未出面回應。

▲▼英國記者馬歇爾爆料指泰王住進加護病房。（圖／翻攝自推特）



根據外媒《royalcentral》報導，長年研究泰國王室的英國記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）爆料指出，泰王因呼吸道問題緊急住進曼谷西里拉醫院（Siriraj Hospital）。馬歇爾在推特表示，「儘管謠言四起，但目前沒有跡象表明國王的病情會危及生命。他確實有呼吸問題，但可能與新冠肺炎無關。」

不少對泰國王室不滿已久的網友，完全無視泰國嚴厲的冒犯君主罪（lese majeste），紛紛以hashtag「#ข่าวลือ（謠言）」為關鍵字，瘋狂在推特貼出各種迷因梗圖，相關推文數量已破500萬則。

泰國冒犯君主罪（lese majeste）非常嚴厲，根據刑法112條規定，任何人誹謗、侮辱或威脅國王、王后、王儲或攝政王，最高將被判處15年徒刑。

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