慈父登報為自閉兒徵婚！強調須「溫柔體貼」　網罵爆：這樣幸福嗎

▲南韓一對高齡夫妻為43歲的獨子徵婚。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

父母總是視自己的子女為珍寶，盼望著子女能衣食無憂、過上比別人幸福的人生！南韓一對夫妻育有罹患發展障礙的兒子，不過至今43歲仍舊無法成家立業，為此特意在報紙上買版面刊登「徵婚啟事」，彷彿時光倒回數十年前，然而這份徵婚啟事卻讓網友暴怒，認為根本就是耽誤別家女兒的大好青春。

該對夫妻在南韓當地發行量最高的《朝鮮日報》14日登上徵婚啟事，表示自己的兒子由於患有發展障礙，因此有自閉症狀，不過從小就不斷接受良好教育，性格開朗活潑、身體健康，為此特別列出預備媳婦人選的「5大條件」，承諾一旦婚是能夠談，便能保障女孩這一生衣食無虞。

夫妻首先在左半邊欄位列出關於兒子的介紹：1978年出生（現年43歲）、有高中畢業學歷、獨生子、身體健康且長相屬於「美男」類型、父母皆為70歲開頭、居住地為忠清南道天安市。

▲南韓一對七旬夫妻為43歲的自閉兒在報紙上登出徵婚啟事。（圖／翻攝自韓網）

夫妻則在啟事右半欄位列出徵選「預備媳婦」的5大先決條件，分別為婚姻適齡期的女性、不注重家庭背景與學歷，只需性格心胸寬厚、家庭環境困難且生活困頓的女性、有能力掌管家庭與家業的女性、歡迎本人直接提問。

最後，妻則在徵婚啟事上親自報上連絡電話，並表示若有讀者認識以上家庭環境困難、或性格符合期待的女子或家庭，可以引薦或是親自打電話報名，引起網友一番討論。

對此，有網友留言表示，「無論經濟條件再怎麼優秀，應該也不會有父母想把女兒這樣嫁出去吧？畢竟要一輩子服侍患有自閉症的丈夫，那女生倒還不如自己賺錢、自己生活」、「經濟困難卻善良的女人？那就是為了錢才嫁過來的吧？這樣你兒子會幸福嗎？」、「好怕他們（夫妻）會被花蛇仙人跳喔」

也有網友表示同情，「雖然我對這個徵婚啟事很有意見，但一想到這對父母悲痛且迫切的心境，就覺得能夠稍微體諒。」

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