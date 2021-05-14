染疫男驚揭「死後世界」：真的有那道光！　心跳停止後奇蹟復活

▲那塔萊深信，他是在工作期間染疫。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文無關，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

阿根廷64歲汽車修理員那塔萊去年因染上新冠肺炎住院，儘管一度出院，但因發高燒再度入院，病情嚴重接受插管治療，甚至歷經瀕死過程。他宣稱，在醫師們奇蹟般救活他之前，曾短暫死亡數分鐘，感受心跳慢慢停止，甚至見到別人口中所說「隧道盡頭的那束光」。

綜合每日星報等外媒報導，那塔萊（Norberto Di Natale）在疫情爆發後小心翼翼遵守防疫規則，並於2020年3月往返於工作地點與家中，卻在同年10月確診新冠肺炎送醫，在住院一週後出院。然而他後來因出現高燒等症狀再一次住院，入院時間長達一個多月，並接受血漿治療（plasma therapy）。

依據那塔萊的說法，他當時被診斷出雙側性肺炎（bilateral pneumonia），醫師決定進行插管治療，隨著病情持續惡化，院方甚至告知家屬「現在唯一能做的事情就是祈禱」。

那塔萊最終被轉移至新冠專門病房，並宣稱某日躺在床上時，驚覺心跳慢慢停下來，最終停止跳動，「我聽很多人說，會看見隧道盡頭的那束光，我也看到同樣的場景，雖然大家不會相信，但事實就是如此」，且在醫師們奇蹟般救活他之前，死亡數分鐘。

在歷經這段「瀕死」過程後，那塔萊最終順利出院，並接受為期2個月的居家照護，最終戰勝新冠病毒，但身體狀況到現在仍未完全康復，且在治療期間體重減少約20公斤，身體虛弱、行動力下降，如今正積極努力恢復健康，等待接種疫苗。

“Sentí que mi corazón se detuvo y vi el túnel y la luz” LO DIERON POR MUERTO POR COVID PERO “MILAGROSAMENTE” VOLVIÓ A LA VIDA “Sentí que mi corazón se detuvo y vi el túnel y la luz”. Esto es lo que cuenta Norberto Di Natale, la primera persona en Pergamino que fue intubada por coronavirus y sobrevivió. El hombre tiene 64 años, estuvo cuatro meses internado, perdió 20 kilos, y los médicos dijeron que solo se podía rezar por su vida. Sobrevivió, y hoy espera la vacuna. Conocé su historia completa https://infob.ae/3o3sE41 由 Infobae 發佈於 2021年5月10日 星期一

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast