本土疫情升溫！醫師提醒「只要做到3點」不必恐慌　駁斥蓋牌說

▲台北市萬華區爆出確診案例後進行大消毒。（圖／記者屠惠剛攝）

記者施怡妏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心14日公布29例本土病例，再創單日新高，其中16例與萬華茶藝館及周邊有關，造成人心惶惶，林靜儀醫師提醒大家，只要做到3點，根本沒什麼好恐慌，也呼籲大家，不要急著搶買物資，減少在外到處亂跑的時間，並遠離傳假消息的朋友，「他們絕對是判斷力極差的豬隊友」。

林靜儀醫師稍早在臉書粉專發文，「你沒有去那幾個確診者的工作地點，你也沒去他們家，你也不會不戴口罩到有確診個案的醫院去用手亂摸再伸進嘴巴或鼻孔」，就沒有什麼好恐慌的，也不用急著搶買物資，「減少到處亂跑，絕對比排隊3小時，抱回5串衛生紙安全」。

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林靜儀醫師指出，如果心裡覺得毛毛的，但卻沒有被通知匡列，「請你成為阻斷傳播鏈的那個關鍵角色」，最近不要群聚，出門和上班時戴好口罩，隨時用酒精噴噴自己的雙手，可以暫時不去拜訪的家人就先LINE 幾張照片問安，順便請家人不要轉傳非指揮中心來的假消息。

林靜儀醫師表示，不會因為感染者「曾經去過哪」就被感染，除非跟他們坐在一起，沒戴口罩口沫橫飛，「但是若如此你早就被匡列戳鼻孔了」，她也強調，對於「蓋牌」隱匿病情一事，根本不可能，不要想太多。