快訊／「規模6.6地震」強襲印尼外海　深度僅10公里！

柬埔寨女星匹琪莉塔（Mean Pich Rita）遭富豪韓席爾（Heng Sear）控告傷害和盜竊罪，8日慘遭拘留。但她13日出庭時指控，韓席爾將自己誘騙上車性侵，竟還「惡人先告狀」，把受害者送入牢裡。女方如今暫獲保釋，並決定「硬起來復仇」提告。