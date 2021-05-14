快訊／「規模6.6地震」強襲印尼外海　深度僅10公里！

記者陳宛貞／綜合外電報導
歐洲地中海地震中心（EMSC）最新消息指出，印尼蘇門答臘島北部西岸外海當地時間14日下午1時33分（台灣時間2時33分）發生規模6.6強震，震央位於北蘇門答臘省巴東石林潘市西南方299公里處（北緯0.16度，東經96.65度），震源深度約10公里，屬極淺層地震，目前暫無災情傳出。
EMSC第一時間測得地震規模6.7，現已下修至6.6。印尼氣象氣候暨地球物理局（BMKG）測得規模為7.2，美國地質調查局（USGS）則測得6.6。
▲ 印尼14日發生規模6.7地震。（圖／翻攝自EMSC）
Preliminary M6.6 #earthquake 140km/87miles from #Lahewa, in #Indonesia, 2021-05-14 06:33 UTC time by @raspishake network. Join the largest #CitizenScience #seismograph community https://t.co/Y5O0dgJqJF— Raspberry Shake Earthquake Channel (@raspishakEQ) May 14, 2021
EVENT https://t.co/2uxTmql74C pic.twitter.com/myPzu3VHoX
GEMPA BUMI TERKINI— BPBD.KAB.POLMAN (@bpbdkabpolman) May 14, 2021
Wilayah : 141 km BaratDaya NIASBARAT-SUMUT
Magnitudo : 7.2
Koordinat : 96.53 LU, 0.10 BT
Waktu : 14 Mei 2021 - 13:33:07 WIB
Kedalaman : 19 km
TIDAK BERPOTENSI TSUNAMI https://t.co/IqVTIyafsp
讀者迴響