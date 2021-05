快訊／「規模6.6地震」強襲印尼外海　深度僅10公里！

記者陳宛貞/綜合外電報導

歐洲地中海地震中心(EMSC)最新消息指出,印尼蘇門答臘島北部西岸外海當地時間14日下午1時33分(台灣時間2時33分)發生規模6.6強震,震央位於北蘇門答臘省巴東石林潘市西南方299公里處(北緯0.16度,東經96.65度),震源深度約10公里,屬極淺層地震,目前暫無災情傳出。

EMSC第一時間測得地震規模6.7,現已下修至6.6。印尼氣象氣候暨地球物理局(BMKG)測得規模為7.2,美國地質調查局(USGS)則測得6.6。

▲ 印尼14日發生規模6.7地震。(圖/翻攝自EMSC)

Preliminary M6.6 #earthquake 140km/87miles from #Lahewa, in #Indonesia, 2021-05-14 06:33 UTC time by @raspishake network. Join the largest #CitizenScience #seismograph community https://t.co/Y5O0dgJqJF

EVENT https://t.co/2uxTmql74C pic.twitter.com/myPzu3VHoX