傳有家屬確診！228紀念館員工被隔離　北市急封8館所一週大消毒

▲台北二二八紀念館緊急休館一週。（圖／台北二二八紀念館官網）

記者林育綾／台北報導

台北二二八紀念館傳出有員工家屬確診，目前已有員工隔離檢疫，今（14）日起閉館一週大消毒；另外台北市文化局也發布新聞稿指出，因應萬華區近日疫情升溫，包括台北市立文獻館、龍山文創基地、西門紅樓、剝皮寮歷史街區⋯等8個館所，都在5月14日起至5月21日，停止對外開放一週。

文化局表示，因應萬華區近日疫情升溫，萬華區藝文館所包含：台北市立文獻館、龍山文創基地、西門紅樓、剝皮寮歷史街區、萬華故事館、台北服飾文化館及毗鄰之台北二二八紀念館，自5月14日起至5月21日止，停止對外開放一週。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而未來視疫情發展，必要時各場館將調整暫行閉館時間，各場館若有調整開放時間或閉館措施，相關訊息將會在台北市文化局及各場館官網更新訊息。

台北二二八紀念館今（14）日發布公告表示：

有一位工作同仁配合疫調需要，已至檢疫所檢查隔離。為降低館所群聚感染風險，強化場館防疫安全，自5月14日起至5月21日止暫時休館，暫停預約導覽、講座等推廣活動，並已通報環保局進行環境清潔消毒。

休館期間，館所將採取嚴密防疫措施，繼續加強防疫工作，相關公務往來仍持續進行。同時因應未來疫情可能發展變化，將依中央流行疫情指揮中心最新指示配合辦理，並視疫情狀況進行滾動式修正。