樟宜機場爆群聚！新加坡第二波疫情延燒　與香港旅遊泡泡受挫

▲新加坡樟宜機場（Changi Airport）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

新加坡樟宜機場爆出新冠肺炎群聚案例，目前已有46起相關確診，讓該國過去一星期染疫人數達到71例，當局也果斷啟動新的放疫限制到6月13日。另外，香港原訂在26日將啟動和星國的旅遊泡泡計畫，目前可能因此延後。

根據《海峽時報》報導，新加坡交通部長王乙康14日宣布，樟宜機場群聚感染確診數不斷增加，無法達到26日與香港重啟旅遊泡泡的要求，近日將密切關注未來幾天的確診數，預計下星期會做出最後決定。

▲啟動新的放疫限制至6月13日。（圖／達志影像／美聯社）



機場感染群最早可追溯至本月5日，一名在3號航廈上班的88歲清潔工當日確診後，染疫個案接連傳出，迄今至少有6人被初步檢測出對印度變種病毒B1617呈現陽性，正在等待進一步確認。此外，其中染疫的28名機場工作人員，有19人已接種完疫苗。

包含樟宜機場在內，新加坡在過去一星期新增71例確診，不明感染源也達到15例，當局隨即宣布啟動新的防疫限制至6月13日，所有民眾必須在家工作，聚會人數也須維持在2人以內，餐廳也不允許內用。

王乙康也提到，樟宜機場相關染疫者的工作地點大多集中在負責南亞入境旅客的區域，有鑑於印度的疫情嚴峻，該處可能成為疫情破口。目前樟宜機場所有航廈停對一般公眾開放2週，持有機票的乘客及從事必要服務的機場員工可進出，但在高危險區域的員工，必須穿著全套個人防護服。

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