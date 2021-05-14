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以巴支持者紐約示威　以色列領事館前「千人群聚爆鬥毆」

▲▼ 以色列與巴勒斯坦支持者聚集在以色列駐紐約領事館外頭示威抗議。（圖／路透）

▲以色列與巴勒斯坦支持者聚集在以色列駐紐約領事館外頭示威抗議。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列與巴勒斯坦瀕臨全面開戰，雙方支持者在美國11日晚間現身以色列駐紐約曼哈頓領事館前高喊口號、揮舞旗幟，甚至爆發激烈肢體衝突，外傳這場活動現場多達上千人。

綜合紐約郵報、以色列時報等外媒報導，當時以色列及巴勒斯坦支持者聚集在以色列駐紐約領事館前，一方揮舞著紅黑白綠的巴勒斯坦旗幟，另一方手拿藍白色的以色列旗幟。

只不過，在場警方似乎難以控制現場局面，部分示威者突破路障圍欄，雙方相互大聲吼叫、爆發口角衝突，更有人試圖扯下敵對陣營人士身上的國旗，推擠鬥毆。據以色列時報報導，這場活動現場多達上千人，甚至有人受傷渾身是血。

巴勒斯坦與以色列本週爆發報復性空襲事件，以色列發動空襲擊垮加薩走廊一棟13層樓高、設有巴勒斯坦伊斯蘭團體哈瑪斯（Hamas）辦公室的住宅大樓後，哈瑪斯隨即由加薩向特拉維夫發射火箭。

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▲▼ 以色列與巴勒斯坦支持者聚集在以色列駐紐約領事館外頭示威抗議。（圖／路透）

▲▼ 以色列與巴勒斯坦支持者聚集在以色列駐紐約領事館外頭示威抗議。（圖／路透）

▲▼ 以色列與巴勒斯坦支持者聚集在以色列駐紐約領事館外頭示威抗議。（圖／路透）

▲▼ 以色列與巴勒斯坦支持者聚集在以色列駐紐約領事館外頭示威抗議。（圖／路透）

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