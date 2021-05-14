獅子會群聚去過！傳幼童「看巧虎音樂會發燒」　國父紀念館回應了

▲傳案1203曾到國父紀念館看巧虎音樂會。（圖／國父紀念館提供）

記者林育綾／台北報導

新冠疫情社區感染擴大，其中案1203前獅子會會長足跡公布後，傳出可能在5月8日到國父紀念館參加巧虎音樂會，不過目前仍在調查中，今（14）更傳出有當同場幼童發燒腹瀉。國父紀念館表示，目前該案是否參觀仍屬調查中，但表演採實聯制，所有觀眾皆可掌握；而兩場演出後大會堂皆進行消毒，除了平日定期消毒，昨（13）日也依原排定清消作業進行全館大消毒。

國父紀念館表示，案1203在5月8日是否有參觀國父紀念館10點半巧虎音樂會演出場次，目前仍屬調查中，尚無法確認是否為本人親自出席觀賞表演。而當日大會堂演出共兩場，第2場為下午2點半，主辦單位為O劇團，入場觀眾均按規定量體溫戴口罩，並採實聯制，故所有觀眾皆可掌握。

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另為配合防疫，兩場次演出結束後，大會堂即進行消毒，因此國父紀念館表示，後續演出觀眾皆不受影響；除了平時定期消毒外，昨（13）日也依原排定清消作業進行全館大消毒。目前民眾進入室內均依規定量體溫丶戴口罩並採實聯制，後續仍繼續全力配合政府防疫機制。

而對於傳出有參加同場音樂會的幼兒園幼童發燒情形，國父紀念館表示目前尚不確定狀況，還需等待疫調報告，因此目前不便多做回應，以避免引發不必要恐慌。

中央疫情指揮中心對此表示，待下午14時記者會說明。

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