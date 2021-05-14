餐廳提供「愛心便當」遭利用！惡質客人一口氣叫「10份豪華便當」

▲日本一間豬排店的善心遭濫用。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）
實習記者周依儒／綜合報導
許多餐廳都會提供免費餐點給路邊街友或窮困的人，但卻有人會濫用善心，導致做善舉的人心灰意冷。最近日本奈良就有間炸豬排店提供不少免費便當，希望可以幫助需要的人，但卻有不少生活無虞、也沒有實質生活困難的人來領取，甚至還特別點名要店裡最貴的，讓店家十分寒心。
根據日媒grape報導，奈良一間炸豬排餐廳從2018年5月起實施「無料食堂」計畫，提供免費餐點給餓肚子但又沒錢的人吃，只見此計畫的DM上寫著，「如果您餓了，但卻沒有足夠的錢可以吃飯，或不能讓孩子吃到美味的食物，那我們將免費為你們提供一頓飯。」
▲豬排店的「無料食堂」計畫，希望可以幫助經濟有困難的人飽餐一頓。（圖／翻攝自推特）
豈料原本出自善心的舉動卻被惡意的人濫用，店家指出，大約從今年4月起，店長發現都會有些看起來沒有「這麼需要幫助」的人，都會打電話來訂購大量免費便當，甚至會點「8個厚切豬排」、「10個海陸特餐」這種價格偏高的便當；店家無奈表示，大家的情況都不同，他們不想透過外表懷疑別人，因此試圖說服自己這些人也許只是外表光鮮亮麗，但其實需要幫助。
店家最後也在推特上發文表示，這樣的愛心計畫是希望可以幫助經濟上有困難的人，真的不希望遭到有心人士的惡意糟蹋，如果這樣的狀況持續發生，這項計畫恐怕很難繼續實行。對此，許多網友見狀也紛紛撻伐，「建議店家改成統一發放同種便當」、「濫用善心的人真的無法原諒」、「根本是辦公室在訂便當」、「哪來的臉皮一口氣訂10個豪華便當」、「真沒想過會有這種人」。
見た目でお金に困っていらっしゃるかわかりませんので3年間無条件で食事を提供してきた無料食堂ですが、最近元気でお金もある印象の人を中心に「厚切り弁当8個」「ミックス弁当10個」というようなご利用が増えて困惑しています。どこかで意図せぬ趣旨で情報がひとり歩きしてしまっているのでしょうか？ pic.twitter.com/MZEi6sluei— とんかつ店まるかつ@奈良 (@marukatsunara) May 10, 2021
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