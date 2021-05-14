20歲女星遭「誘上車性侵」竟坐牢！淚控富豪惡行　重獲自由大復仇

Tycoon Heng Sear requests for postponement of time to respond to Mean Pich Rita’s attempted rapehttps://t.co/ikK1seQsAy — Khmer Times (@KhmerTimes) May 14, 2021

記者吳美依／綜合外電報導

柬埔寨女星匹琪莉塔（Mean Pich Rita）遭富豪韓席爾（Heng Sear）控告傷害和盜竊罪，8日慘遭拘留。但她13日出庭時指控，韓席爾將自己誘騙上車性侵，竟還「惡人先告狀」，把受害者送入牢裡。女方如今暫獲保釋，並決定「硬起來復仇」提告。

《金邊郵報》等外媒報導，匹奇莉塔11日現身金邊市法院淚訴，自己和富豪曾有一面之緣，對方某日透過通訊軟體Telegram聯絡，宣稱疫情結束後要邀請她主持節目，之後卻不斷匯錢、買禮物甚至傳送私密影片。

匹奇莉塔表示，富商4日藉故約出來見面，強迫她上車，並以手槍威脅發生性關係。她設法掙扎逃脫後，沒有告訴任何人，「如果我沒辦法打開車門，他可能會在車裡性侵我，或者載著我去旅館。我當時非常驚慌，害怕他可能開槍射我」，未料竟反而被指控犯罪。

The Phnom Penh Municipal Court has released on bail TV personality, Mean Pich Rita requested by Samdech Techo Hun Sen’s lawyers after her arrest over alleged theft. https://t.co/I3oc3xwIPG — Khmer Times (@KhmerTimes) May 13, 2021

根據法律文件，匹琪莉塔被指控持刀攻擊富豪，造成對方重傷，甚至偷走1支iPhone12。韓席爾被爆脅迫性侵後，宣稱其實曾和女星發生3次性關係，但每次都有付錢。他還表示，自己遇刺後自行開車就醫，途中發生車禍，抵達醫院後縫了18針。

20歲的匹奇莉塔曾參加柬埔寨選美比賽，也是知名主持人，演藝生涯活躍，韓席爾則是知名玻璃大亨，因此消息一出，立刻引發柬埔寨全國關注。首相洪森（Hun Sen）的律師團隊12日提出匹奇莉塔的交保申請獲准，但釐清情況後，才會決定是否提供法律協助。

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