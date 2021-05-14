快去接種疫苗！一秒看懂「恢復日常」前後區別　脫下口罩不再是夢

▲美國紐約曼哈頓民眾排隊等待接種新冠疫苗。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國聯邦疾病控制與預防中心（CDC）稍早丟出震撼彈，宣布只要完成新冠疫苗的完全接種，無論在室內或室外皆可以不用再配戴口罩、且也不必表持安全社交距離，不過在搭乘大眾交通運輸、或前往醫院、監獄等場所仍需配戴口罩。總統拜登在白宮發表談話時並未配戴口罩，他表示這項新規定象徵著美國疫情緩解的巨大里程碑。

對此，有媒體整理出接種疫苗前後，對日常生活的影響與兩者之間的互相比較。

▲接種疫苗後的拜登在發表白宮談話時並未配戴口罩（圖／路透社）

根據美媒《NBC新聞》報導，美國CDC在公布前述方針、象徵著未來重返日常生活已不在遙遠後，以圖表型式整理出完成疫苗接種前後的差別，包括能否不在配戴口罩的情況下參與私人聚會、看電影、逛街、用餐等。

該張圖表以紅燈、黃燈、綠燈來區分接種疫苗前後在有無配戴口罩下的安全性，綠燈為安全、黃燈為稍不安全、紅燈為不安全，圖表左半列無接種疫苗者在室內與室外須戴口罩才能在從事日常活動時避免染意風險、而右半列則為接種疫苗者，只見右半列不管是在室內或室外完全是「綠燈」的狀態，而左半列則是由綠燈轉為黃紅燈。

美國CDC在該張圖表中宣稱，完成疫苗接種者可以在「不戴口罩」的情況與家人在戶外散步、跑步、騎自行車，與未完成疫苗接種者參與小型聚會，或與多個家庭在戶外餐廳用餐，甚至還可現場觀賞表演、體育賽事、遊行等擁擠的戶外活動，且也可輕鬆前往不擁擠的室內購物中心或博物館，也可在室內唱歌或進行高強度的運動課程。

然而，如若未完成疫苗接種，則在大部份的室內活動都會「亮紅燈」，在不配戴口罩的情況下具有高度染疫風險，僅可在空曠的戶外簡單進行散步、跑步，或與已完成疫苗接種的民眾參加小型聚會活動。

據悉，目前美國已有高達3分之1的人口、約1.17億人完成新冠疫苗接種。

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