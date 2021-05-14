即／日本宣布「緊急事態擴大」至9都道府縣！北海道等地16日起實施

▲ 菅義偉與西村討論後，決定將北海道、岡山縣及廣島縣納入緊急事態範圍。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本新冠疫情不見緩和，近來全國單日新增確診數皆在7000例上下，又以北海道、岡山縣及廣島縣最為嚴重。根據日媒最新消息，政府今（14）日下午正式決定，將上述3道縣納入緊急事態。加上既有的東京都、大阪府、兵庫縣、京都府、愛知縣與福岡縣，緊急事態宣言實施區域現已擴大至9都道府縣。

《共同社》報導，日本首相菅義偉宣布，北海道、岡山縣及廣島縣16日至31日間進入緊急事態；群馬、石川、熊本3縣則納入「防止蔓延等重點措施」實施地區，期間為本月16日至6月13日，今日稍早已諮詢專家小組並取得批准。

由傳染病專家組成的基本應對方針小組委員會14日上午召開，經濟再生擔當大臣西村康稔在會中說明，「不僅是首都圈，全國包括本州中國地方、四國、九州的新病例都在增加。我們和各地知事多次討論，抱著強烈的危機意識來應對。」

西村原先提出，在群馬、石川、岡山、廣島及熊本5縣追加實施防止蔓延等重點措施，為期4周。但專家紛紛表示，有必要採取更強硬的措施。因此在內閣會議結束後，菅義偉與西村等官員進行討論，決定更改為在北海道、岡山及廣島實施2周緊急事態，群馬、石川及熊本則照原定方案，實施4周重點措施，已獲專家同意。

如此一來，日本緊急事態宣言實施地區擴大至9個都道府縣，防止蔓延等重點措施適用地區則有埼玉、千葉、神奈川、岐阜、三重、愛媛、沖繩及新納入的群馬、石川及熊本10縣。

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