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男師傳狗舔照撩妹…手滑開啟「妹與妹連結」　1對60女求饒結局曝

▲▼交友軟體,約炮。（圖／CFP）

▲男子撩妹結果誤開60人群組。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

英國一名男老師日前使用社群媒體平台Snapchat時，準備將一張「狗狗舔臉」的照片傳給認識的女生，沒想到卻一個手滑誤開「60人群組」，而裡面的成員全是他透過交友軟體、旅行或是在大學認識的女生。這名男子立刻嚇得退出群組，並直呼，「饒了我吧！」

根據《每日郵報》報導，現年29歲的萊恩（Ryan）在英國艾塞克斯郡（Essex）擔任老師，他日前想將一張「狗狗舔臉」的照片傳給Snapchat上的所有女性聯絡人，沒想到一個手滑誤開了群組，群組裡全部都是他透過交友軟體、旅行或是在大學認識的女生，人數高達60人。

當場嚇傻地萊恩很快就退出群組，並表示，「這裡面有我啦啦隊的朋友、在旅行中遇見的人、像姊妹般的摯友，還有在交友軟體認識的女性。」他說，他用Snapchat的資歷已經有10年，「饒了我吧！我想我再也不會用它了。」

不過，這件事情也有意料之外的發展，這60名女孩似乎非常投緣，所以開始在群組內聊了起來，並表示萊恩是一個好人，還懷疑萊恩是故意把她們聚集在一起，「他很幸運，好險他是一個正派的人而不是一個渣男。」其中一人還說，這群女孩也約好要一起吃一頓早午餐。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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Snapchat交友軟體英國老師

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