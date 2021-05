男師傳狗舔照撩妹…手滑開啟「妹與妹連結」　1對60女求饒結局曝

▲男子撩妹結果誤開60人群組。(示意圖/CFP)



記者張方瑀/綜合報導

英國一名男老師日前使用社群媒體平台Snapchat時,準備將一張「狗狗舔臉」的照片傳給認識的女生,沒想到卻一個手滑誤開「60人群組」,而裡面的成員全是他透過交友軟體、旅行或是在大學認識的女生。這名男子立刻嚇得退出群組,並直呼,「饒了我吧!」

根據《每日郵報》報導,現年29歲的萊恩(Ryan)在英國艾塞克斯郡(Essex)擔任老師,他日前想將一張「狗狗舔臉」的照片傳給Snapchat上的所有女性聯絡人,沒想到一個手滑誤開了群組,群組裡全部都是他透過交友軟體、旅行或是在大學認識的女生,人數高達60人。

Oops! Man, 29, accidentally creates Snapchat group with SIXTY women after trying to send them a selfie separately https://t.co/UwYlSlvWan