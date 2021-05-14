網購吹風機！她開電源竟吹出「熊熊烈火」　網驚：巨型打火機？

▲泰女網購吹風機，竟吹出熊熊烈火。（圖／翻攝自TikTok／Oiwwi）

實習記者高琳景／綜合報導

現今網購風潮盛行，什麼樣的商品都能在網路上購買。泰國一名女子日前在網路上購買吹風機，並且拍片開箱，沒想到在開箱過程，發現吹風機不斷發出怪聲，裡頭還冒出火紅的熱能；第二次重新開啟時，吹風機竟直接冒出烈火，讓她嚇得立刻停止拍片，事後並將影片分享至網路上，引發網友們熱議。

泰國女網友Oiwwi日前在TikTok上傳一段影片，原本以為是一段普通的吹風機開箱影片，怎料在適用到一半時，吹風機竟出現熊熊烈火，嚇得她馬上停止拍攝，並將將影片分享至網路上，笑言「吹風機太強力，直接起火」.由於過程太驚險被瘋傳，目前影片已累計超過百萬人次觀看。

從影片可見，外表粉紫配色的吹風機看起來很普通，她在接上電源後開啟，僅出現微弱的風還伴隨著吵雜的聲響，但可看到裡頭的線圈發出火紅的顏色，於是趕緊關旸；隔了一會Oiwwi第二次將吹風機開啟時，裡頭的線圈不僅變得更加火紅，廿卜日響變得更低沉，甚至還吹出熊熊烈火，她嚇得馬上停止拍攝。

Oiwwi將影片發布網上，還笑言幸好沒用來吹乾頭髮，否則她的頭髮在被吹乾前就會燒了。不少網友看到影片後，直呼「這是巨型打火機吧！」、「好險沒有直接拿來吹頭髮」、「山寨品真的不要亂買」、「超可怕！差點就燒傷了」、「有些東西還是不要在網路上買比較好」。