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有貓皇坐鎮就不怕！芝加哥野放千隻流浪貓驅鼠　聞到味道就被嚇跑

▲▼芝加哥公益團體在街區安放千隻以上流浪貓，捕捉為患已久的老鼠。（示意圖／取自Pixabay）

▲芝加哥公益團體在街區安放千隻以上流浪貓，捕捉為患已久的老鼠。（示意圖／取自Pixabay）

記者羅翊宬／綜合報導

芝加哥為美國中西部樞紐城市，是重要交通樞紐、主要金融中心，不過如今卻慘淪為「鼠患之都」，連續6年蟬連當地蟲害防治專門公司Orkin評選為「老鼠之城」。對此，有公益組織拿出錦囊妙計，決定在街頭施放1000多隻流浪貓，除了期盼能解決鼠患，也能解救瀕臨安樂死的流浪貓命運。

根據美媒《紐約郵報》，為求改寫城市形象、洗刷鼠患之城惡名，當地公益組織「樹屋動物保護協會」（Tree House Humane Society）發起一項管理計畫，決定派出老鼠的天敵，貓。

該計畫名為「貓咪工作囉」（Cat At Work），組織從來自各地的收容所遴選出健康、且適合執行計畫的流浪貓，在進行結紮等絕育手術後，貓隻會被帶到鼠患嚴重的街區釋放，期盼能改善重點商業與住宅街區的鼠患問題。

該組織期盼能達成「以貓取代老鼠」的街頭終極目標，為此在各重點街區安排註冊管理員與當地住戶、商家合作，為計畫裡的貓隻提供適當的庇護場所，確保食物、飲用水無虞。組織解釋，啟動計畫後，流浪貓反而能得到比以前更完善的照顧，且貓隻加入計畫前已先安排接受狂犬病疫苗接種。

報導指出，樹屋動物保護協會早從2012年起就已開始執行該份計畫，成功在芝加哥各重點街區安置超過1000隻流浪貓。一名志工接受採訪時透露，「民眾跟我們說，在執行計畫之前看到老鼠從腳邊經過早已是家常便飯，然而在計畫執行之後，就算很少看到流浪貓真的在捉老鼠，但可能是老鼠身上散發的費洛蒙吧......居然直接把老鼠給趕跑了。」

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