3起本土群聚35人確診！「人與人連結」大爆發　今年79確診分布曝

▲5月14日凌晨5點「更新後」的本土案分布地圖。（圖／疾管署）

記者施怡妏／整理報導

台灣新冠肺炎疫情升溫，共有3起本土群聚案，分別為宜蘭遊藝場事件、蘆洲前獅子會長事件、萬華茶藝館事件，累計已有35人確診，其中以蘆洲前獅子會長傳染19人擴散範圍最大，根據疾管署公布2021年1月統計到現在的「本土病例地圖分布」，今年已累計79名本土確診，都集中在雙北、桃園和宜蘭。

根據疾管署「全國最新本土病例地理分布圖」中顯示，雙北、宜蘭和桃園都亮紅燈，新北市累積確診達27例、台北市累計確診達8例、宜蘭累積確診達8例、桃園累積確診達35例，基隆市則從0確診的深綠，轉為1確診的淺綠，其他縣市則維持0確診。

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3起本土群聚事件中，新北市蘆洲某獅子會前會長（案1203）直接感染了19人，擴散範圍最大，調查其足跡還發現確診前短短6天內跨足6縣市，前往地點多達36處，足跡涉及按摩店、茶藝館等聲色場所，而萬華茶藝館群聚案，截至目前共計7人確診。衛福部長陳時中將蘆洲獅子會群聚事件，及萬華茶室病例的接觸，形容是透過「人與人的連結」。

▲獅子會群聚事件20本土病例。（圖／曾梓倩製）

其中確診基隆婦女（案1217）也是整串群聚中最早發病者，平時會到萬華擺攤賣茶，她1日到高雄進香後，2日返回基隆時開始出現發燒等症狀，五度前往診所就醫，直到11日上午已有全身無力、四肢癱軟等重症特徵，12日宣布確診，推測已感染近2週，比獅子會前會長、宜蘭遊藝場女員工（案1202）都早發病

根據指揮中心調查，蘆洲病例、宜蘭病例和諾富特病例「基因定序完全一樣」，皆為英國變異株，且蘆洲和萬華區案例有「人與人的連結」，可能是一整個傳播鏈下來的。

衛福部次長石崇良證實，前獅子會長有進入萬華茶藝館，且同行者和陪酒女子都沒有配戴口罩。萬華茶藝館群聚案中，也有個案分別曾至宜蘭縣礁溪的「巨城電玩」遊藝場及宜蘭市新民路「大地球」遊藝場活動，該2家遊藝場為案1202就職的羅東「銀河百家樂」遊藝場之分店，3起群聚很可能有相同傳染鏈。

▼台北市萬華區大消毒。（圖／記者屠惠剛攝）