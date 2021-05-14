逾800艘船卡住！密西西比河大橋現「裂痕」　緊急中斷交通檢修

▲密西西比河中斷通行，逾800艘船卡住。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國田納西州一座橫跨密西西比河（Mississippi River）的橋樑出現裂縫，當局立刻封鎖進行檢修，而河道也因此採取分流通過，至少有超過800艘船正排隊等待。專家推估，這條美國重要交通河流堵塞後，可能會導致玉米和大豆價格上漲。

根據CNN報導，田納西州40號州際公路的德索托大橋 （Hernando de Soto Bridge）在例行檢查時發現裂縫，因此宣布緊急關閉橋樑進行緊急維修。除了車輛繞行之外，海岸警衛隊也對河道進行了限制，截至13日上午至少有44艘船、700多艘大型遊艇還在等待通過。

Here are more pictures of the damage to the I-40 Hernando de Soto bridge. Pictures are from the Arkansas Department of Transportation.

More info: https://t.co/faqroxL9jE pic.twitter.com/rjusM8Yky5 — Local 24 News (@LocalMemphis) May 12, 2021

田納西州運輸部工程師戴格斯（Paul Degges）表示，至少需要六到八周才能修繕完成，儘管這是一條很重要的交通幹道，「但公共安全還是最重要的，有很多因素需要考慮。」根據統計田納西州交通部門統計，德索托大橋的日均交通量為4.5萬輛，其中25％為載運卡車。

大豆運輸聯盟主席斯廷霍克（Mike Steenhoek）指出，河道交通堵塞也會大幅影響玉米和大豆的價格，尤其孟非斯南部地區的價格可能在短期內會上漲，「將船上貨物轉移到鐵路、公路有一定困難，且費用也不少，所以大部分都在排隊等候，希望河道能盡速暢通。」

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