南韓想通了？傳考慮「派人參加QUAD」　日媒批：經濟高度倚賴中國

▲日媒報導，南韓正考慮讓政府高層與專家參與QUAD會議。（圖／達志影像、路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統文在寅即將於本月21日啟程前往華府會晤美國總統拜登，面對近期國際局勢與美國、北韓（朝鮮）、中國之間的外交與競逐關係，以及半導體生產與疫苗供應，有日本媒體透露，南韓正考慮參加「四方安全對話」（QUAD）的專家組織會議，與美、日、印、澳4國合作討論尖端技術研發與智財權保護。

日媒《朝日新聞》引述熟稔美韓外交關係消息人士的說法透露，過去南韓經貿高度依賴中國，因此對北京當局「敢怒不敢言」，每逢外界討論是否該加入QUAD議題，始終刻意保持距離；然而受到拜登就任後美國外交政策的調整，以及期盼能持續促成北韓達成無核化，因此南韓認為有必要鞏固韓美同盟關係發展，考慮將派出政府高層、相關專家參加QUAD的專家組織會議。

報導指出，拜登今年1月就職後，原本目的在於箝制中國擴張的QUAD在其地位上更具有重要性，隨著新冠疫情白熱化，在新冠疫苗、氣候變遷、全球產業供應鏈等3帶領域上，將會正式展開由4國政府高層、專家所召開的專家組織會議。

報導分析，三星電子為南韓企業，而南韓的主要產業為半導體，IT產業在全球間有著高度評價，因此南韓政府更加著重在技術領域上的合作，包括高科技產業技術的研發，以及對於知識財產權的保護。

另外，美國在軍事、經濟領域上與中國有著高度競爭，其中半導體產業成為左右兩國命運的關鍵，因此美國正全心全力發展半導體產業，而在下周的美韓元首峰會上，雙方也可能討論透過半導體技術上的合作，來讓南韓參與QUAD。

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