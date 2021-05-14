傳美韓「疫苗合作」有譜！三星可望代產兩藥廠疫苗　賀錦麗給承諾

▲美國副總統賀錦麗表示，將會考慮把南韓列入疫苗支援計畫的優先對象。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統文在寅即將於下周五（21日）前往華府會晤美國總統拜登，屆時除了討論北韓（朝鮮）核武問題，半導體、電池、新冠疫苗援助與生產也將成為主要的談論議題，因此三星電子、三星生技等高層也是出訪團成員之一。另外，美國副總統賀錦麗向民主黨韓裔眾議員承諾，將會把南韓列入疫苗支援的優先考慮對象。

根據《韓聯社》報導，美國民主黨籍的聯邦眾議員安德魯•金（Andrew Kim）於當地時間13日透露，他本月11日前往白宮時，賀錦麗曾向他透露，雖然目前南韓並未被列在美國疫苗支援計畫的對象名單中，但美國對於疫苗支援一事深感認同，因此未來將考慮把南韓列入疫苗支援的優先考量順位，而在文在寅訪美前，會安排與南韓當局就此事進行協商。

安德魯•金透露，賀錦麗的態度並非僅止於「口頭承諾」，而是真的將對於南韓的疫苗援助計畫列入優先考量對象中。

▲外傳三星生物製藥已取得莫德納、輝瑞兩大藥廠的疫苗委託生產合作。（圖／達志影像）

韓媒《朝鮮日報》今（14）日上午在報導中引述政府相關人士與企業界的說法，透露三星生物製藥（Samsung Biologics）已與莫德納達成協商，未來將在仁川松島工廠委託生產mRNA新冠疫苗，只要獲得原料供應便可以投入生產，屆時不僅可以加入全球疫苗供應鏈，也可緩解南韓國內的疫苗需求。

另外，南韓SK生物科學（SK Bioscience）也與美國藥廠諾瓦瓦克斯簽下技術轉移契約，將在慶尚北道安東工廠代理生產。

報導指出，三星電子副會長金奇南（김기남）、三星生物製藥代表理事社長尊林（존림，暫譯）、SK生物科學代表理事社長安宰鏞（안재용）等人都將隨同文在寅於21日訪美。

針對部分媒體的報導，三星生物製藥也在14日在聲明中表示，目前仍無法確認與莫德納藥廠合作生產疫苗等相關消息，而對於與輝瑞合作的消息也採取保留立場。不過《韓聯社》對此分析，這可能與企業之間的商業合作機密有關，事情直到水到渠成之前，就連企業高層也難以對外發表相關立場。

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