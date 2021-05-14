兒眼鏡被弄壞！媽求償1萬「我家小孩是獨子」：多3千安慰不為過吧

▲原PO覺得對方媽媽求償1萬元太扯。示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

「我真的沒見過這麼不講理的家長！」一名家長發文表示，兒子日前在學校和另個孩童發生衝突，弄壞對方眼鏡，結果遭對方媽媽索賠1萬元。對方媽媽劈頭就說，大家都是讀私立的，1萬塊應該是小錢，「我家小孩是獨子耶」，多給一些錢安慰小朋友應該不為過。原PO聽聞後實在難以接受，因此發文求助，「我該怎麼辦呢？」

原PO在臉書粉專「靠北幼稚園」上發文表示，兒子在學校和另個孩童發生衝突，弄壞對方眼鏡。原PO心想，小朋友的眼鏡應該不會很貴，大概3000元至4000元左右，結果老師居然告訴他「對方媽媽覺得1萬塊差不多」，因為弄壞的眼鏡「有加藍光跟特殊鏡片」。

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▲兒子和同學發生衝突。示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

原PO因為不想被坑一筆，所以還特別請眼鏡行報價，問了3至4家後，發現「這個頂配頂多7000元至8000元」，因此，他就透過老師，要求與對方媽媽當面討論賠償金。對方媽媽一到場就說，「我們都是讀私立的，1萬塊我覺得對這邊的媽媽來說應該都是小錢吧？」即便頂配的價格沒這麼貴，但也應該支付精神賠償的費用，「我家小孩是獨子耶」，回家就一直哭，「這樣多3000元安慰一個小朋友的心靈不為過吧！」

原PO聽聞後當場傻眼，他明白兒子動手打人不對，也很願意付賠償金，但對方媽媽的理由他無法接受，「不可能是1萬元」，雖然校方承諾會幫助他，但他還是相當焦慮，「我該怎麼辦呢？」

貼文一出，不少網友都留言回應，「會賠，但會跟著一起去原店家買一樣同款的賠償」、「弄壞人家東西，賠償是正常的，但是獨子怎麼樣？獨子很了不起嗎傻眼」、「我覺得可以跟那位家長一起去當初配的眼鏡行，該賠多少就賠」、「小學生的眼鏡真的夠用就好，這個年紀是最容易弄壞的時候」、「我兒子的眼鏡也是上萬」、「對我女兒來說，眼鏡非常重要，看不清楚會心慌，她所承受的一切沒人賠得起」。