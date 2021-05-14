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「黛妃絕美姪女」粉絲一夜漲10倍　回憶走紅哈利婚禮「有點怪」

▲▼已故黛安娜王妃的姪女凱蒂（Lady Kitty Spencer）。（圖／達志影像／美聯社）

▲已故黛安娜王妃的姪女凱蒂（Lady Kitty Spencer）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者周依儒／綜合報導

英國已故黛安娜王妃的姪女凱蒂（Lady Kitty Spencer）今年28歲，2018年出席哈利王子和梅根的婚禮後大爆紅，被封為皇室最美成員。日前她接受英媒訪問，表示自己在婚禮隔天起床，發現自己的Instagram粉絲人數暴漲10倍，感到受寵若驚，同時她也不諱言指出「這種感覺有點怪」。

綜合外媒報導，30歲的凱蒂在2018年身穿一襲綠色禮服出席哈利的婚宴，優雅舉止和空靈眼眸吸引住眾多嘉賓目光，甚至微笑起來和黛安娜王妃還有幾分神似，讓人看一眼就難忘。日前凱蒂接受訪問時也表示，婚禮隔天起來後，她發現自己IG原本只有3.7萬人的粉絲人數瞬間暴增到50萬人左右，一夕之間成為大眾目光焦點讓她很驚訝，但也覺得有點怪。

▲▼已故黛安娜王妃的姪女凱蒂（Lady Kitty Spencer）。（圖／達志影像／美聯社）

▲凱蒂（Lady Kitty Spencer）2018年身穿一襲綠色洋裝出席哈利婚禮，引起媒體關注。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，凱蒂的姑姑是已故的黛安娜王妃（Princess Diana），父親則是黛安娜王妃的弟弟史賓塞伯爵（Earl Charles Spencer），母親是英國名模艾肯特（Victoria Aitken）。在1997年黛安娜王妃過世後，史賓賽伯爵把全家人帶至南非生活，因此凱蒂的童年大部分時光都是在南非生活，而長大後她也跟隨媽媽的腳步，踏進時尚界成為模特兒。

據悉，凱蒂目前已和60歲的英國時尚大亨、高級服飾品牌Whistles老闆路易斯（Michael Lewis）結婚，只不過礙於疫情，兩人尚未舉行婚禮。

 
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