戴琪：將強硬處理美中貿易問題　中國不守規則就得出手

▲ 戴琪重申拜登政府對中國不公平貿易與人權侵害的強硬立場。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國政府正就對中貿易政策進行徹底評估，包括如何處理前總統川普時期與北京簽訂的第一階段貿易協議。貿易代表戴琪（Katherine Tai）在國會聽證會上表示，是否持續對中加徵關稅的關鍵在於時機，若中國不順應國際規範，美國便必須創造公平環境。

戴琪13日在眾議院歲入委員會聽證會上說明，除了將在今年年底到期的第一階段貿易協議，此次評估範圍包括如何處理對中國進口產品加徵關稅的「301條款」，更點出「時機」為考量關鍵。

她也重申拜登政府對中國不公平貿易與人權侵害的強硬立場，直指其損害美國勞工利益、破壞多邊體系或侵犯基本人權，將會毫不猶豫地指出這些行為，「我們樂見公平競爭。但中國若不能或不願適應國際規則與規範，我們必須創造公平的競爭環境。」

根據《路透社》，戴琪還表示，美國需要新的貿易法工具，以防範中國對美國主要高科技產業的威脅，而非損害發生後才做出反應，因現有貿易法律工具大多旨在保護已經受到非法傾銷、補貼或其他不公平競爭傷害的美國產業與企業，「我真的希望加強貿易工具，以解決目前的問題」，且美國許多貿易法律已有近50年至60年歷史。

她說明，美國貿易法律具有回溯型（backward-looking）特質，在中國20年來累積大量產能期間，很難防止美國鋼鐵業受到損害，且中國工業計劃表明，北京正準備在其他行業採取相同的做法，「我認為，我們需要的工具不僅要能應對過去經歷的傷害，也應能預測我們將在何處遭遇同樣傷害，使我們能事先採取行動，盡快做出反應。」

另一方面，戴琪也提到，美國政府正努力領導國際對新冠疫苗專利豁免達成共識，試圖達成一個拯救生命並使世界重上軌道的解決方案。這對美國有益，疫苗製造商也會因幫助世界而成為英雄。她也敦促世界貿易組織（WTO）就此問題發揮作用，「WTO快速使164個成員國達成共識的紀錄不多，這是WTO展現其對人類重要性的機會。」

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast